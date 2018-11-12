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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 19:53
Меня заспамили сегодня, так что у меня есть вся свежая информация. Передал в банк и надеюсь на серьёзное отношение к этой проблеме.
Додано: Вів 13 лис, 2018 19:53
1) дещо; 2) в обох.
P.S. ТАСька так зашкварилася, що аж представник у неробочий час прибіг. Це ж треба, власних клієнтів зливати на сторону, та ще й пропонувати кещ-кредит, бажаючим отримати "преміальну" картку - повний відрив від реальності.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 13 лис, 2018 20:01
Кстати, о кредитном лимите на Weekend Card...
Я на прошлой неделе покупал авиабилеты с кредитного лимита Б5 и эта покупка существенным образом вычерпала этот лимит. Так вот свежего лимита по новой WC на эту покупку бы вообще не хватило. Я, конечно, понимаю, что хозяин-барин и назначает сколько захочет, но в таком виде это слегка несерьёзно.
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