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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 19:53
Меня заспамили сегодня, так что у меня есть вся свежая информация. Передал в банк и надеюсь на серьёзное отношение к этой проблеме.
Додано: Вів 13 лис, 2018 19:53
1) дещо; 2) в обох.
P.S. ТАСька так зашкварилася, що аж представник у неробочий час прибіг. Це ж треба, власних клієнтів зливати на сторону, та ще й пропонувати кещ-кредит, бажаючим отримати "преміальну" картку - повний відрив від реальності.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 13 лис, 2018 20:01
Кстати, о кредитном лимите на Weekend Card...
Я на прошлой неделе покупал авиабилеты с кредитного лимита Б5 и эта покупка существенным образом вычерпала этот лимит. Так вот свежего лимита по новой WC на эту покупку бы вообще не хватило. Я, конечно, понимаю, что хозяин-барин и назначает сколько захочет, но в таком виде это слегка несерьёзно.
Додано: Вів 13 лис, 2018 20:20
А шаблоны из вэба видятся в апликухе? Я чот не увидел
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 13 лис, 2018 20:24
Плативка
услугу 5.1 как отключить/не подключить изначально?
Додано: Вів 13 лис, 2018 20:27
Заявою у відділенні - більш надійно
На теплій лінії - менш надійно
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Додано: Вів 13 лис, 2018 20:32
Додано: Вів 13 лис, 2018 20:35
Так
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Додано: Вів 13 лис, 2018 20:35
1. Если покупали в интернете - то по Вике могли предварительно пополнить карту "своими". Тогда бы хватило . Вика не Б5 и тут кэшбек по инет-платежам одинаково 2% что за кредитные, что за свои.
2. Я когда хотел хороший лимит, то не "бесплатку" брал, а в прошлом году сознательно оформил Вику еще до периода всяких "акций". И не жалею. В этом году пролонгировал за те же 365. И лимита в 25 кГрн. налитых почти сразу после получения в принципе хватает, кэшбек абонку перекрывае в первом месяце, дальше - чистый профит. Притом не надо занимать онанизмом пополняя постоянно мизерный лимит. Правда после получения Симиной платины, Вику использую все реже .
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