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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2020202120222023>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:53

Меня заспамили сегодня, так что у меня есть вся свежая информация. Передал в банк и надеюсь на серьёзное отношение к этой проблеме.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:53

  maxprofit написав:Колеги, ще одне питання від нуба: тас2ю веб версія та смартфонна відрізняються ? р2р будь-куди лише зі смартфона ?

1) дещо; 2) в обох.

P.S. ТАСька так зашкварилася, що аж представник у неробочий час прибіг. Це ж треба, власних клієнтів зливати на сторону, та ще й пропонувати кещ-кредит, бажаючим отримати "преміальну" картку - повний відрив від реальності.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:01

Кстати, о кредитном лимите на Weekend Card...

Я на прошлой неделе покупал авиабилеты с кредитного лимита Б5 и эта покупка существенным образом вычерпала этот лимит. Так вот свежего лимита по новой WC на эту покупку бы вообще не хватило. Я, конечно, понимаю, что хозяин-барин и назначает сколько захочет, но в таком виде это слегка несерьёзно.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:02

В веб-тас2ю запилили сэпы.
Респект
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:20

  mustbe написав:В веб-тас2ю запилили сэпы.
Респект

А шаблоны из вэба видятся в апликухе? Я чот не увидел :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:24

Плативка

https://tascombank.ua/documents/Dod1_Pl ... 081118.pdf
услугу 5.1 как отключить/не подключить изначально?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:27

  novichok написав:https://tascombank.ua/documents/Dod1_Plativka_081118.pdf
услугу 5.1 как отключить/не подключить изначально?

Заявою у відділенні - більш надійно
На теплій лінії - менш надійно
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:32

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:https://tascombank.ua/documents/Dod1_Plativka_081118.pdf
услугу 5.1 как отключить/не подключить изначально?

Заявою у відділенні - більш надійно
На теплій лінії - менш надійно

сразу при оформлении можно?
novichok
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Повідомлень: 1601
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:35

  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:https://tascombank.ua/documents/Dod1_Plativka_081118.pdf
услугу 5.1 как отключить/не подключить изначально?

Заявою у відділенні - більш надійно
На теплій лінії - менш надійно

сразу при оформлении можно?

Так
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:35

  Esq написав:Кстати, о кредитном лимите на Weekend Card...

Я на прошлой неделе покупал авиабилеты с кредитного лимита Б5 и эта покупка существенным образом вычерпала этот лимит. Так вот свежего лимита по новой WC на эту покупку бы вообще не хватило. Я, конечно, понимаю, что хозяин-барин и назначает сколько захочет, но в таком виде это слегка несерьёзно.

1. Если покупали в интернете - то по Вике могли предварительно пополнить карту "своими". Тогда бы хватило :). Вика не Б5 и тут кэшбек по инет-платежам одинаково 2% что за кредитные, что за свои.
2. Я когда хотел хороший лимит, то не "бесплатку" брал, а в прошлом году сознательно оформил Вику еще до периода всяких "акций". И не жалею. В этом году пролонгировал за те же 365. И лимита в 25 кГрн. налитых почти сразу после получения в принципе хватает, кэшбек абонку перекрывае в первом месяце, дальше - чистый профит. Притом не надо занимать онанизмом пополняя постоянно мизерный лимит. Правда после получения Симиной платины, Вику использую все реже :(.
Flamingo
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