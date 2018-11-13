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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2020202120222023

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:44

  clientage написав:
  mustbe написав:В веб-тас2ю запилили сэпы.
Респект

А шаблоны из вэба видятся в апликухе? Я чот не увидел :)

Да, видятся
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:47

  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:https://tascombank.ua/documents/Dod1_Plativka_081118.pdf
услугу 5.1 как отключить/не подключить изначально?

Заявою у відділенні - більш надійно
На теплій лінії - менш надійно

сразу при оформлении можно?


В отделении уверяют, что если отключить смс до получения карты, то может не прийти пин код по смс. По этому рекомендуют отключать после получения карты и пин кода.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:49

  pavyak написав:В отделении уверяют, что если отключить смс до получения карты, то может не прийти пин код по смс. По этому рекомендуют отключать после получения карты и пин кода.
стоп! А карта в пакете Плативка мгновенка, если получать первый раз?
на горячке или другим дистанционным способом можно отключить смс?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 21:00

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  novichok написав:стоп! А карта в пакете Плативка мгновенка, если получать первый раз?

Yes
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 21:07

  jay2004 написав:2. При наличии смартфона - ставим TAS2U. И открываем депо под 17,75% дистанционно.

Чет не видно такой ставки на сайте. Тыкните, пож.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 21:12

Если есть Викенд, то к Б5 навязывают левые счета типа плативок и т.п или можно открыть только счет Б5?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 21:12

Бонусы по Б5 без вечернего обновления?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 21:12

https://weekend.tascombank.com.ua/
Такую заказывать заранее или можно спросить при оформлении дебютных в ТАСе продуктов и карт?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 21:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  novichok написав:Такую заказывать заранее или можно спросить при оформлении дебютных в ТАСе продуктов и карт?

миттєву прямо у відділені можна взяти
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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