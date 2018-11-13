ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 20:44
clientage написав: mustbe написав:
В веб-тас2ю запилили сэпы.
Респект
А шаблоны из вэба видятся в апликухе? Я чот не увидел
Да, видятся
mustbe
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Додано: Вів 13 лис, 2018 20:47
novichok написав: Квесторе_поверніться написав: novichok написав:
https://tascombank.ua/documents/Dod1_Plativka_081118.pdf
услугу 5.1 как отключить/не подключить изначально?
Заявою у відділенні - більш надійно
На теплій лінії - менш надійно
сразу при оформлении можно?
В отделении уверяют, что если отключить смс до получения карты, то может не прийти пин код по смс. По этому рекомендуют отключать после получения карты и пин кода.
pavyak
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Додано: Вів 13 лис, 2018 20:49
pavyak написав:
В отделении уверяют, что если отключить смс до получения карты, то может не прийти пин код по смс. По этому рекомендуют отключать после получения карты и пин кода.
стоп! А карта в пакете Плативка мгновенка, если получать первый раз?
на горячке или другим дистанционным способом можно отключить смс?
novichok
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Додано: Вів 13 лис, 2018 21:00
novichok написав:
стоп! А карта в пакете Плативка мгновенка, если получать первый раз?
Yes
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 13 лис, 2018 21:07
jay2004 написав:
2. При наличии смартфона - ставим TAS2U. И открываем депо под 17,75% дистанционно.
Чет не видно такой ставки на сайте. Тыкните, пож.
novichok
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Додано: Вів 13 лис, 2018 21:12
Если есть Викенд, то к Б5 навязывают левые счета типа плативок и т.п или можно открыть только счет Б5?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Вів 13 лис, 2018 21:12
Бонусы по Б5 без вечернего обновления?
guntherhouse777
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Додано: Вів 13 лис, 2018 21:12
https://weekend.tascombank.com.ua/
Такую заказывать заранее или можно спросить при оформлении дебютных в ТАСе продуктов и карт?
novichok
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Додано: Вів 13 лис, 2018 21:14
novichok написав:
Такую заказывать заранее или можно спросить при оформлении дебютных в ТАСе продуктов и карт?
миттєву прямо у відділені можна взяти
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Додано: Вів 13 лис, 2018 22:09
novichok написав: jay2004 написав:
2. При наличии смартфона - ставим TAS2U. И открываем депо под 17,75% дистанционно.
Чет не видно такой ставки на сайте. Тыкните, пож.
При оформленні депозиту через TAS2U гарантовані +2% до діючої ставки.
https://new.tascombank.ua/you/deposits/stabilnyi
- розділ Переваги.
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jay2004
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