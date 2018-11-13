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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2021202220232024

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:32

  novichok написав:https://weekend.tascombank.com.ua/
Такую заказывать заранее или можно спросить при оформлении дебютных в ТАСе продуктов и карт?

Після закінчення заявки на сайті,почнуть дзвонити та смсити з кредитних контор і скажуть,що вам хочуть дати кредит))) перевірено)))
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:34

  novichok написав:значит для полноценного пользования ИБ ТАС мне надо:
1.Ощадный для завода денег.
2. Плативка для получения карты и перевода небольших сумм по P2P
3.Стандартный для перевода крупных сумм в другие банки.

Наличку для оформлении этих продуктов нужно иметь, нужно что-то из них пополнять при открытии?
Или можно открыть бесплатно, а потом пополнить дистанционно?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:36

  tarasum написав:
  novichok написав:https://weekend.tascombank.com.ua/
Такую заказывать заранее или можно спросить при оформлении дебютных в ТАСе продуктов и карт?

Після закінчення заявки на сайті,почнуть дзвонити та смсити з кредитних контор і скажуть,що вам хочуть дати кредит))) перевірено)))

Мне не звонили, кроме самого таса, но они сказали, что у них какой-то сбой с анкетой, заполните еще раз завтра. Может по этому?)))
Surz
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:37

  novichok написав:Наличку для оформлении этих продуктов нужно иметь, нужно что-то из них пополнять при открытии?
Или можно открыть бесплатно, а потом пополнить дистанционно?


Нет.
Да.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:40

  tarasum написав:Після закінчення заявки на сайті,почнуть дзвонити та смсити з кредитних контор і скажуть,що вам хочуть дати кредит))) перевірено)))

В прошлом году такого не было!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:43

  novichok написав:значит для полноценного пользования ИБ ТАС мне надо:
1.Ощадный для завода денег.
2. Плативка для получения карты и перевода небольших сумм по P2P
3.Стандартный для перевода крупных сумм в другие банки.

Здесь или здесь эти продукты можно оформить в выходные дни или в будни после 18-00?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:26

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Оплаты были через TAS2U, обычно на следующий день после 21:00 появлялись бонусы по этим оплатам, сегодня никаких бонусов нет, хотя оплаты были 09-11 ноября. У кого-нибудь наблюдается такое или у меня единичный случай?
акет
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:40

  Surz написав:
  tarasum написав:
  novichok написав:https://weekend.tascombank.com.ua/
Такую заказывать заранее или можно спросить при оформлении дебютных в ТАСе продуктов и карт?

Після закінчення заявки на сайті,почнуть дзвонити та смсити з кредитних контор і скажуть,що вам хочуть дати кредит))) перевірено)))

Мне не звонили, кроме самого таса, но они сказали, что у них какой-то сбой с анкетой, заполните еще раз завтра. Может по этому?)))

Якщо дзвонять та смсять з 5 кредитних контор і називають повністю ПІБ,після 10 хв подачі на вікенд сайті. Це співпадіння?
tarasum
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