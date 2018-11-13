ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 22:32
novichok написав:
https://weekend.tascombank.com.ua/
Такую заказывать заранее или можно спросить при оформлении дебютных в ТАСе продуктов и карт?
Після закінчення заявки на сайті,почнуть дзвонити та смсити з кредитних контор і скажуть,що вам хочуть дати кредит))) перевірено)))
tarasum
Повідомлень: 34
З нами з: 16.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 22:34
novichok написав:
значит для полноценного пользования ИБ ТАС мне надо:
1.
Ощадный
для завода денег.
2. Плативка для получения карты и перевода небольших сумм по P2P
3.
Стандартный
для перевода крупных сумм в другие банки.
Наличку для оформлении этих продуктов нужно иметь, нужно что-то из них пополнять при открытии?
Или можно открыть бесплатно, а потом пополнить дистанционно?
novichok
Повідомлень: 1603
З нами з: 31.03.13
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Додано: Вів 13 лис, 2018 22:36
tarasum написав: novichok написав:
https://weekend.tascombank.com.ua/
Такую заказывать заранее или можно спросить при оформлении дебютных в ТАСе продуктов и карт?
Після закінчення заявки на сайті,почнуть дзвонити та смсити з кредитних контор і скажуть,що вам хочуть дати кредит))) перевірено)))
Мне не звонили, кроме самого таса, но они сказали, что у них какой-то сбой с анкетой, заполните еще раз завтра. Может по этому?)))
Surz
Повідомлень: 20
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Додано: Вів 13 лис, 2018 22:37
novichok написав:
Наличку для оформлении этих продуктов нужно иметь, нужно что-то из них пополнять при открытии?
Или можно открыть бесплатно, а потом пополнить дистанционно?
Нет.
Да.
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jay2004
Повідомлень: 1442
З нами з: 19.02.09
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Додано: Вів 13 лис, 2018 22:40
tarasum написав:
Після закінчення заявки на сайті,почнуть дзвонити та смсити з кредитних контор і скажуть,що вам хочуть дати кредит))) перевірено)))
В прошлом году такого не было!
Vorlon
Повідомлень: 6121
З нами з: 14.06.13
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Подякували: 622 раз.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 22:43
novichok написав:
значит для полноценного пользования ИБ ТАС мне надо:
1.
Ощадный
для завода денег.
2. Плативка для получения карты и перевода небольших сумм по P2P
3.
Стандартный
для перевода крупных сумм в другие банки.
Здесь
или
здесь
эти продукты можно оформить в выходные дни или в будни после 18-00?
novichok
Повідомлень: 1603
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 137 раз.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 23:26
Оплаты были через TAS2U, обычно на следующий день после 21:00 появлялись бонусы по этим оплатам, сегодня никаких бонусов нет, хотя оплаты были 09-11 ноября. У кого-нибудь наблюдается такое или у меня единичный случай?
акет
Повідомлень: 61
З нами з: 12.11.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 23:40
Surz написав: tarasum написав: novichok написав:
https://weekend.tascombank.com.ua/
Такую заказывать заранее или можно спросить при оформлении дебютных в ТАСе продуктов и карт?
Після закінчення заявки на сайті,почнуть дзвонити та смсити з кредитних контор і скажуть,що вам хочуть дати кредит))) перевірено)))
Мне не звонили, кроме самого таса, но они сказали, что у них какой-то сбой с анкетой, заполните еще раз завтра. Может по этому?)))
Якщо дзвонять та смсять з 5 кредитних контор і називають повністю ПІБ,після 10 хв подачі на вікенд сайті. Це співпадіння?
tarasum
Повідомлень: 34
З нами з: 16.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
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