novichok написав:значит для полноценного пользования ИБ ТАС мне надо: 1.Ощадный для завода денег. 2. Плативка для получения карты и перевода небольших сумм по P2P 3.Стандартный для перевода крупных сумм в другие банки.
Наличку для оформлении этих продуктов нужно иметь, нужно что-то из них пополнять при открытии? Или можно открыть бесплатно, а потом пополнить дистанционно?
novichok написав:значит для полноценного пользования ИБ ТАС мне надо: 1.Ощадный для завода денег. 2. Плативка для получения карты и перевода небольших сумм по P2P 3.Стандартный для перевода крупных сумм в другие банки.
Здесь или здесь эти продукты можно оформить в выходные дни или в будни после 18-00?
Оплаты были через TAS2U, обычно на следующий день после 21:00 появлялись бонусы по этим оплатам, сегодня никаких бонусов нет, хотя оплаты были 09-11 ноября. У кого-нибудь наблюдается такое или у меня единичный случай?
novichok написав:значит для полноценного пользования ИБ ТАС мне надо: 1.Ощадный для завода денег. 2. Плативка для получения карты и перевода небольших сумм по P2P 3.Стандартный для перевода крупных сумм в другие банки.
Здесь или здесь эти продукты можно оформить в выходные дни или в будни после 18-00?
Рахунки, можливо, вам і відкриють у вечорі, а от картки видаються лише через денну касу, денна каса зачиняється по буднях о 17:30. У вихідні у відділенні навіть анкету не заповниш, не те що якийсь продукт оформити. Враховуючи надзвичайну швидкість роботи менеджерів, раджу бути у відділенні у будній день не пізніше ніж о 15:30 (краще взагалі зранку).
акет написав:Оплаты были через TAS2U, обычно на следующий день после 21:00 появлялись бонусы по этим оплатам, сегодня никаких бонусов нет, хотя оплаты были 09-11 ноября. У кого-нибудь наблюдается такое или у меня единичный случай?
Аналогично, траты за 9,10,11 ноября только недавно появились в выписке оранжевым цветом и имеют статус "в обработке"