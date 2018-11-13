Кассандра написав:
Аналогично, траты за 9,10,11 ноября только недавно появились в выписке оранжевым цветом и имеют статус "в обработке"
Только что посмотрел, появились бонусы за 9-12 ноября.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 00:48
Только что посмотрел, появились бонусы за 9-12 ноября.
Додано: Сер 14 лис, 2018 06:55
Какой регламент проводки между своими счетами в вечернее время с 18 до 22.00 в тас2ю/тас24? Когда станут достуаны на счете?
Додано: Сер 14 лис, 2018 08:14
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