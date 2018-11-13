акет написав:Оплаты были через TAS2U, обычно на следующий день после 21:00 появлялись бонусы по этим оплатам, сегодня никаких бонусов нет, хотя оплаты были 09-11 ноября. У кого-нибудь наблюдается такое или у меня единичный случай?
Аналогично, траты за 9,10,11 ноября только недавно появились в выписке оранжевым цветом и имеют статус "в обработке"
Только что посмотрел, появились бонусы за 9-12 ноября.
У кого то получилось с привязанной в TAS2U дебетной картой Комфорт Альфы пополнить депозит? Привязалась нормально, а пополнить не дает. Отправил СЭПом. Лукап для привязки приходил, все нормально. Видимо Альфа не пускает или из за отсутствия 3D.
lel написав:У кого то получилось с привязанной в TAS2U дебетной картой Комфорт Альфы пополнить депозит? Привязалась нормально, а пополнить не дает. Отправил СЭПом. Лукап для привязки приходил, все нормально. Видимо Альфа не пускает или из за отсутствия 3D.
лимит 14999
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lel написав:У кого то получилось с привязанной в TAS2U дебетной картой Комфорт Альфы пополнить депозит? Привязалась нормально, а пополнить не дает. Отправил СЭПом. Лукап для привязки приходил, все нормально. Видимо Альфа не пускает или из за отсутствия 3D.
лимит 14999
Пробовал 1-10-100-1000. Не пускает. На ветке Альфы тоже жаловались.
lel написав:У кого то получилось с привязанной в TAS2U дебетной картой Комфорт Альфы пополнить депозит? Привязалась нормально, а пополнить не дает. Отправил СЭПом. Лукап для привязки приходил, все нормально. Видимо Альфа не пускает или из за отсутствия 3D.
лимит 14999
Пробовал 1-10-100-1000. Не пускает. На ветке Альфы тоже жаловались.
lel написав:У кого то получилось с привязанной в TAS2U дебетной картой Комфорт Альфы пополнить депозит? Привязалась нормально, а пополнить не дает. Отправил СЭПом. Лукап для привязки приходил, все нормально. Видимо Альфа не пускает или из за отсутствия 3D. Пробовал 1-10-100-1000. Не пускает. На ветке Альфы тоже жаловались.
С Ультры тоже через пень-колоду дергается
До речі, а Ощадний теж можна таким чином поповнювати ??
lel написав:У кого то получилось с привязанной в TAS2U дебетной картой Комфорт Альфы пополнить депозит? Привязалась нормально, а пополнить не дает. Отправил СЭПом. Лукап для привязки приходил, все нормально. Видимо Альфа не пускает или из за отсутствия 3D.
Нпонятно почему, но с альфы и идеи тас2ю деньги списать не может, версия про отсутствие 3дс имеет право, но с других карт без 3дс списывает без проблем. Была версия потому что виза, но с других виз списывает нормально. В общем факт такой, что для карт идеи и альфы только односторонннее движение