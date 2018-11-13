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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2023202420252026>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 00:48

  Кассандра написав:
  акет написав:Оплаты были через TAS2U, обычно на следующий день после 21:00 появлялись бонусы по этим оплатам, сегодня никаких бонусов нет, хотя оплаты были 09-11 ноября. У кого-нибудь наблюдается такое или у меня единичный случай?

Аналогично, траты за 9,10,11 ноября только недавно появились в выписке оранжевым цветом и имеют статус "в обработке"

Только что посмотрел, появились бонусы за 9-12 ноября.
акет
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 06:55

Какой регламент проводки между своими счетами в вечернее время с 18 до 22.00 в тас2ю/тас24? Когда станут достуаны на счете?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 08:14

  anikola13 написав:Какой регламент проводки между своими счетами в вечернее время с 18 до 22.00 в тас2ю/тас24? Когда станут достуаны на счете?

До конца рабочего дня операции.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:47

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

У кого то получилось с привязанной в TAS2U дебетной картой Комфорт Альфы пополнить депозит? Привязалась нормально, а пополнить не дает. Отправил СЭПом. Лукап для привязки приходил, все нормально. Видимо Альфа не пускает или из за отсутствия 3D.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:05

  lel написав:У кого то получилось с привязанной в TAS2U дебетной картой Комфорт Альфы пополнить депозит? Привязалась нормально, а пополнить не дает. Отправил СЭПом. Лукап для привязки приходил, все нормально. Видимо Альфа не пускает или из за отсутствия 3D.

лимит 14999
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:10

  vollena71 написав:
  lel написав:У кого то получилось с привязанной в TAS2U дебетной картой Комфорт Альфы пополнить депозит? Привязалась нормально, а пополнить не дает. Отправил СЭПом. Лукап для привязки приходил, все нормально. Видимо Альфа не пускает или из за отсутствия 3D.

лимит 14999

Пробовал 1-10-100-1000. Не пускает. На ветке Альфы тоже жаловались.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:21

  lel написав:
  vollena71 написав:
  lel написав:У кого то получилось с привязанной в TAS2U дебетной картой Комфорт Альфы пополнить депозит? Привязалась нормально, а пополнить не дает. Отправил СЭПом. Лукап для привязки приходил, все нормально. Видимо Альфа не пускает или из за отсутствия 3D.

лимит 14999

Пробовал 1-10-100-1000. Не пускает. На ветке Альфы тоже жаловались.

С Ультры тоже через пень-колоду дергается :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:30

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  lel написав:
  vollena71 написав:
  lel написав:У кого то получилось с привязанной в TAS2U дебетной картой Комфорт Альфы пополнить депозит? Привязалась нормально, а пополнить не дает. Отправил СЭПом. Лукап для привязки приходил, все нормально. Видимо Альфа не пускает или из за отсутствия 3D.
Пробовал 1-10-100-1000. Не пускает. На ветке Альфы тоже жаловались.

С Ультры тоже через пень-колоду дергается :(

До речі, а Ощадний теж можна таким чином поповнювати ??
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:35

  maxprofit написав:До речі, а Ощадний теж можна таким чином поповнювати ??

Я Ощадний и пробовал пополнить. С Мони пополняется.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:06

  lel написав:У кого то получилось с привязанной в TAS2U дебетной картой Комфорт Альфы пополнить депозит? Привязалась нормально, а пополнить не дает. Отправил СЭПом. Лукап для привязки приходил, все нормально. Видимо Альфа не пускает или из за отсутствия 3D.

Нпонятно почему, но с альфы и идеи тас2ю деньги списать не может, версия про отсутствие 3дс имеет право, но с других карт без 3дс списывает без проблем. Была версия потому что виза, но с других виз списывает нормально. В общем факт такой, что для карт идеи и альфы только односторонннее движение
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