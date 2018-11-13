Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2023202420252026 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 21% 27 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 18% 23 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 17% 22 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 34 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 18% 24 Всього голосів : 130 Додано: Сер 14 лис, 2018 11:20 Stringer написав: lel написав: У кого то получилось с привязанной в TAS2U дебетной картой Комфорт Альфы пополнить депозит? Привязалась нормально, а пополнить не дает. Отправил СЭПом. Лукап для привязки приходил, все нормально. Видимо Альфа не пускает или из за отсутствия 3D. У кого то получилось с привязанной в TAS2U дебетной картой Комфорт Альфы пополнить депозит? Привязалась нормально, а пополнить не дает. Отправил СЭПом. Лукап для привязки приходил, все нормально. Видимо Альфа не пускает или из за отсутствия 3D.

Нпонятно почему, но с альфы и идеи тас2ю деньги списать не может, версия про отсутствие 3дс имеет право, но с других карт без 3дс списывает без проблем. Была версия потому что виза, но с других виз списывает нормально. В общем факт такой, что для карт идеи и альфы только односторонннее движение Нпонятно почему, но с альфы и идеи тас2ю деньги списать не может, версия про отсутствие 3дс имеет право, но с других карт без 3дс списывает без проблем. Была версия потому что виза, но с других виз списывает нормально. В общем факт такой, что для карт идеи и альфы только односторонннее движение

Ну у Альфы ж по жизни прикол -- недонастроеный 3д-сек, т.е. многие эквайры видят типа 3Д-сек у Альфы, пытаются слать соответсв. запросы, а тама -- кукишььь

у меня Идейная Білявка тож бівает сбоит в ТАС2Ю

Да и ТАС2Ю бівае сама по себе вдруХ вешает обяву типа "Ушла на базу на 30мин" Ну у Альфы ж по жизни прикол -- недонастроеный 3д-сек, т.е. многие эквайры видят типа 3Д-сек у Альфы, пытаются слать соответсв. запросы, а тама -- кукишьььу меня Идейная Білявка тож бівает сбоит в ТАС2ЮДа и ТАС2Ю бівае сама по себе вдруХ вешает обяву типа "Ушла на базу на 30мин" ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 26247 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2090 раз. Подякували: 2980 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 лис, 2018 11:23 clientage написав: Stringer написав: lel написав: У кого то получилось с привязанной в TAS2U дебетной картой Комфорт Альфы пополнить депозит? Привязалась нормально, а пополнить не дает. Отправил СЭПом. Лукап для привязки приходил, все нормально. Видимо Альфа не пускает или из за отсутствия 3D. У кого то получилось с привязанной в TAS2U дебетной картой Комфорт Альфы пополнить депозит? Привязалась нормально, а пополнить не дает. Отправил СЭПом. Лукап для привязки приходил, все нормально. Видимо Альфа не пускает или из за отсутствия 3D.

Нпонятно почему, но с альфы и идеи тас2ю деньги списать не может, версия про отсутствие 3дс имеет право, но с других карт без 3дс списывает без проблем. Была версия потому что виза, но с других виз списывает нормально. В общем факт такой, что для карт идеи и альфы только односторонннее движение Нпонятно почему, но с альфы и идеи тас2ю деньги списать не может, версия про отсутствие 3дс имеет право, но с других карт без 3дс списывает без проблем. Была версия потому что виза, но с других виз списывает нормально. В общем факт такой, что для карт идеи и альфы только односторонннее движение

Ну у Альфы ж по жизни прикол -- недонастроеный 3д-сек, т.е. многие эквайры видят типа 3Д-сек у Альфы, пытаются слать соответсв. запросы, а тама -- кукишььь

у меня Идейная Білявка тож бівает сбоит в ТАС2Ю

Да и ТАС2Ю бівае сама по себе вдруХ вешает обяву типа "Ушла на базу на 30мин" Ну у Альфы ж по жизни прикол -- недонастроеный 3д-сек, т.е. многие эквайры видят типа 3Д-сек у Альфы, пытаются слать соответсв. запросы, а тама -- кукишьььу меня Идейная Білявка тож бівает сбоит в ТАС2ЮДа и ТАС2Ю бівае сама по себе вдруХ вешает обяву типа "Ушла на базу на 30мин"

Та я не про белявку- ни с выгодного, ни с зарплатки тас2ю снять не может. Совсем. Никогда. Хотя сами карты подвязал без проблем и на них шлёт тоже аж бегом Та я не про белявку- ни с выгодного, ни с зарплатки тас2ю снять не может. Совсем. Никогда. Хотя сами карты подвязал без проблем и на них шлёт тоже аж бегом Stringer Повідомлень: 8324 З нами з: 23.01.13 Подякував: 245 раз. Подякували: 1145 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2023202420252026 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Computer, hanka, MASolomko, safonovstanislav, varlo,

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: abc111 динозаврГоша і 4 гостейМодератори: Ірина_