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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2023202420252026

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:20

  Stringer написав:
  lel написав:У кого то получилось с привязанной в TAS2U дебетной картой Комфорт Альфы пополнить депозит? Привязалась нормально, а пополнить не дает. Отправил СЭПом. Лукап для привязки приходил, все нормально. Видимо Альфа не пускает или из за отсутствия 3D.

Нпонятно почему, но с альфы и идеи тас2ю деньги списать не может, версия про отсутствие 3дс имеет право, но с других карт без 3дс списывает без проблем. Была версия потому что виза, но с других виз списывает нормально. В общем факт такой, что для карт идеи и альфы только односторонннее движение

Ну у Альфы ж по жизни прикол -- недонастроеный 3д-сек, т.е. многие эквайры видят типа 3Д-сек у Альфы, пытаются слать соответсв. запросы, а тама -- кукишььь :evil:
у меня Идейная Білявка тож бівает сбоит в ТАС2Ю
Да и ТАС2Ю бівае сама по себе вдруХ вешает обяву типа "Ушла на базу на 30мин" :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:23

  clientage написав:
  Stringer написав:
  lel написав:У кого то получилось с привязанной в TAS2U дебетной картой Комфорт Альфы пополнить депозит? Привязалась нормально, а пополнить не дает. Отправил СЭПом. Лукап для привязки приходил, все нормально. Видимо Альфа не пускает или из за отсутствия 3D.

Нпонятно почему, но с альфы и идеи тас2ю деньги списать не может, версия про отсутствие 3дс имеет право, но с других карт без 3дс списывает без проблем. Была версия потому что виза, но с других виз списывает нормально. В общем факт такой, что для карт идеи и альфы только односторонннее движение

Ну у Альфы ж по жизни прикол -- недонастроеный 3д-сек, т.е. многие эквайры видят типа 3Д-сек у Альфы, пытаются слать соответсв. запросы, а тама -- кукишььь :evil:
у меня Идейная Білявка тож бівает сбоит в ТАС2Ю
Да и ТАС2Ю бівае сама по себе вдруХ вешает обяву типа "Ушла на базу на 30мин" :mrgreen:

Та я не про белявку- ни с выгодного, ни с зарплатки тас2ю снять не может. Совсем. Никогда. Хотя сами карты подвязал без проблем и на них шлёт тоже аж бегом
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:06

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А вообще интересное совпадение, тоже начали звонить всякие шараги и напаривать кредиты, причём, называя меня по имени.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:16

  Amid написав:А вообще интересное совпадение, тоже начали звонить всякие шараги и напаривать кредиты, причём, называя меня по имени.

Оставил вчера заявку(Б5) на сайте так вообще никто не отзвонился.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:22

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите, есть ли какие-то нюансы при оплате доставки Новой почты кредитными с Б5?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:25

  Boundless написав:Подскажите, есть ли какие-то нюансы при оплате доставки Новой почты кредитными с Б5?
Именно доставка нормально, наложка с комиссией.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:28

  BBC написав:
  Amid написав:А вообще интересное совпадение, тоже начали звонить всякие шараги и напаривать кредиты, причём, называя меня по имени.

Оставил вчера заявку(Б5) на сайте так вообще никто не отзвонился.

Звонить начинают уже после заполнения анкеты в отделении, обращаются по имени отчеству.
Оформлял в прошлом месяце. Теперь примерно раз в неделю приходят смс от разных микрозаймов.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:29

  Boundless написав:Подскажите, есть ли какие-то нюансы при оплате доставки Новой почты кредитными с Б5?

4214, пос ощада.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:45

  Amid написав:А вообще интересное совпадение, тоже начали звонить всякие шараги и напаривать кредиты, причём, называя меня по имени.

Тазик перестраховывается, предлагая вам варианты, где найти ресурсы, когда не сможете пополнить своевременно кредитку.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:05

  Son of Sun написав:
  Amid написав:А вообще интересное совпадение, тоже начали звонить всякие шараги и напаривать кредиты, причём, называя меня по имени.

Тазик перестраховывается, предлагая вам варианты, где найти ресурсы, когда не сможете пополнить своевременно кредитку.

Пропонують контори кредити від 300% річних. Вигідно?
tarasum
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