lel написав:У кого то получилось с привязанной в TAS2U дебетной картой Комфорт Альфы пополнить депозит? Привязалась нормально, а пополнить не дает. Отправил СЭПом. Лукап для привязки приходил, все нормально. Видимо Альфа не пускает или из за отсутствия 3D.
Нпонятно почему, но с альфы и идеи тас2ю деньги списать не может, версия про отсутствие 3дс имеет право, но с других карт без 3дс списывает без проблем. Была версия потому что виза, но с других виз списывает нормально. В общем факт такой, что для карт идеи и альфы только односторонннее движение
Ну у Альфы ж по жизни прикол -- недонастроеный 3д-сек, т.е. многие эквайры видят типа 3Д-сек у Альфы, пытаются слать соответсв. запросы, а тама -- кукишььь у меня Идейная Білявка тож бівает сбоит в ТАС2Ю Да и ТАС2Ю бівае сама по себе вдруХ вешает обяву типа "Ушла на базу на 30мин"
lel написав:У кого то получилось с привязанной в TAS2U дебетной картой Комфорт Альфы пополнить депозит? Привязалась нормально, а пополнить не дает. Отправил СЭПом. Лукап для привязки приходил, все нормально. Видимо Альфа не пускает или из за отсутствия 3D.
Нпонятно почему, но с альфы и идеи тас2ю деньги списать не может, версия про отсутствие 3дс имеет право, но с других карт без 3дс списывает без проблем. Была версия потому что виза, но с других виз списывает нормально. В общем факт такой, что для карт идеи и альфы только односторонннее движение
Ну у Альфы ж по жизни прикол -- недонастроеный 3д-сек, т.е. многие эквайры видят типа 3Д-сек у Альфы, пытаются слать соответсв. запросы, а тама -- кукишььь у меня Идейная Білявка тож бівает сбоит в ТАС2Ю Да и ТАС2Ю бівае сама по себе вдруХ вешает обяву типа "Ушла на базу на 30мин"
Та я не про белявку- ни с выгодного, ни с зарплатки тас2ю снять не может. Совсем. Никогда. Хотя сами карты подвязал без проблем и на них шлёт тоже аж бегом