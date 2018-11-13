Додано: Сер 14 лис, 2018 13:28

Предлагают мелкие кеш-кредиты, а там аудитория оперирует абсолютными цифрами, а не % годовых.

Условно, взять 1000грн, и через месяц отдать 1100-1300грн, - это "нормально", потому что сумма комиссии (процентов) 100-300грн за месяц - приемлема.



А для аудитории, которая считает в процентах годовых - цифры конечно будут шокирующими.



Тут ТАС тупит потому что передаёт данные не другим банкам, а микрофонансам. Но аудитория банка и микрофинанса мало пересекается

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин