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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2024202520262027

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:23

  Son of Sun написав:Тазик перестраховывается, предлагая вам варианты, где найти ресурсы, когда не сможете пополнить своевременно кредитку.

  tarasum написав:Пропонують контори кредити від 300% річних. Вигідно?

Саркастичне було повідомлення.
Проблеми індіанців шерифа не ...ть
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:28

Предлагают мелкие кеш-кредиты, а там аудитория оперирует абсолютными цифрами, а не % годовых.
Условно, взять 1000грн, и через месяц отдать 1100-1300грн, - это "нормально", потому что сумма комиссии (процентов) 100-300грн за месяц - приемлема.

А для аудитории, которая считает в процентах годовых - цифры конечно будут шокирующими.

Тут ТАС тупит потому что передаёт данные не другим банкам, а микрофонансам. Но аудитория банка и микрофинанса мало пересекается
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:33

  Вкладчик1234 написав:Тут ТАС тупит потому что передаёт данные не другим банкам, а микрофонансам. Но аудитория банка и микрофинанса мало пересекается


Я думаю, что это подработка кого-то с доступом к чувствительной информации. ТАС тупит потому что разрешает данным утекать, ну и в добавок к этому тырят-то втихаря, и за руку не поймали. Наведут шороху, виновник заляжет на дно, представитель ещё раз отчитается, что "всё строго по ДКБО".

Но так всё равно лучше, чем сейчас. Пусть хоть шуганут там у себя партизана, если даже не смогут идентифицировать.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:47

Прилетіло підняття ліміту по В5. Вперше за 1.5 року. Підняли вдвічі.
Viteos
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:51

  Viteos написав:Прилетіло підняття ліміту по В5. Вперше за 1.5 року. Підняли вдвічі.

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Квесторе_поверніться
 
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