Саркастичне було повідомлення.
Проблеми індіанців шерифа не ...ть
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 13:23
Додано: Сер 14 лис, 2018 13:28
Предлагают мелкие кеш-кредиты, а там аудитория оперирует абсолютными цифрами, а не % годовых.
Условно, взять 1000грн, и через месяц отдать 1100-1300грн, - это "нормально", потому что сумма комиссии (процентов) 100-300грн за месяц - приемлема.
А для аудитории, которая считает в процентах годовых - цифры конечно будут шокирующими.
Тут ТАС тупит потому что передаёт данные не другим банкам, а микрофонансам. Но аудитория банка и микрофинанса мало пересекается
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 14 лис, 2018 13:33
Я думаю, что это подработка кого-то с доступом к чувствительной информации. ТАС тупит потому что разрешает данным утекать, ну и в добавок к этому тырят-то втихаря, и за руку не поймали. Наведут шороху, виновник заляжет на дно, представитель ещё раз отчитается, что "всё строго по ДКБО".
Но так всё равно лучше, чем сейчас. Пусть хоть шуганут там у себя партизана, если даже не смогут идентифицировать.
Додано: Сер 14 лис, 2018 14:51
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