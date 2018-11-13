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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2026202720282029>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:17

  Alex_ki написав:Нету что за несправедливость

Может не всех одновременно :) ?
Начнут с тех, кто был вежлив со звонившими им представителями микро-кредитных организаций, а не сразу посылал их :))))
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:38

  Alex_ki написав:Нету что за несправедливость

Новичкам через 1.5 года ровно в 2 раза подымают, а старички после поднятия уже и тааак переморгают :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:42

  clientage написав:
  Alex_ki написав:Нету что за несправедливость

Новичкам через 1.5 года ровно в 2 раза подымают, а старички после поднятия уже и тааак переморгают :)

С 08.16. два раза по×2
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:45

  clientage написав:
  Alex_ki написав:Нету что за несправедливость

Новичкам через 1.5 года ровно в 2 раза подымают, а старички после поднятия уже и тааак переморгают :)


Не факт :cry:
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:50

  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:
  Alex_ki написав:Нету что за несправедливость

Новичкам через 1.5 года ровно в 2 раза подымают, а старички после поднятия уже и тааак переморгают :)

С 08.16. два раза по×2

Оппа, тада я тоже жду даблчиза в мае 19го :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:51

Мне (как "старичку") ничего по обеим картам пока...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:52

  Vorlon написав:Мне (как "старичку") ничего по обеим картам пока...

так вам сразу ж 20К налили, а я с 5К стартовал, нищебродс :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:54

clientage
Не так! Б5: 10 -> 12,5 -> 25. На WC стартовая 10-ка...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:57

а у меня 5 -> 5.100 -> 10.200 :cry:
А Виику летом вот закрыл, и теперь боюсь заходить за Чёрной, т.к. менагеры видят закрытые счета и думают, шо они действующие :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:02

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

..ХТО ПОСЛЕДНИЙ ЗА ПОДНЯТИЕМ ЛИМИТА ? :D
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-VICTOR-
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