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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 15:17
Alex_ki написав:
Нету
что за несправедливость
Может не всех одновременно
?
Начнут с тех, кто был вежлив со звонившими им представителями микро-кредитных организаций, а не сразу посылал их
)))
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Додано: Сер 14 лис, 2018 15:38
Alex_ki написав:
Нету
что за несправедливость
Новичкам через 1.5 года ровно в 2 раза подымают, а старички после поднятия уже и тааак переморгают
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 14 лис, 2018 15:42
clientage написав: Alex_ki написав:
Нету
что за несправедливость
Новичкам через 1.5 года ровно в 2 раза подымают, а старички после поднятия уже и тааак переморгают
С 08.16. два раза по×2
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guntherhouse777
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Додано: Сер 14 лис, 2018 15:45
clientage написав: Alex_ki написав:
Нету
что за несправедливость
Новичкам через 1.5 года ровно в 2 раза подымают, а старички после поднятия уже и тааак переморгают
Не факт
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Додано: Сер 14 лис, 2018 15:50
guntherhouse777 написав: clientage написав: Alex_ki написав:
Нету
что за несправедливость
Новичкам через 1.5 года ровно в 2 раза подымают, а старички после поднятия уже и тааак переморгают
С 08.16. два раза по×2
Оппа, тада я тоже жду даблчиза в мае 19го
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 14 лис, 2018 15:51
Мне (как "старичку") ничего по обеим картам пока...
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Vorlon
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Додано: Сер 14 лис, 2018 15:52
Vorlon написав:
Мне (как "старичку") ничего по обеим картам пока...
так вам сразу ж 20К налили, а я с 5К стартовал, нищебродс
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 14 лис, 2018 15:54
clientage
Не так! Б5: 10 -> 12,5 -> 25. На WC стартовая 10-ка...
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Vorlon
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Додано: Сер 14 лис, 2018 15:57
а у меня 5 -> 5.100 -> 10.200
А Виику летом вот закрыл, и теперь боюсь заходить за Чёрной, т.к. менагеры видят закрытые счета и думают, шо они действующие
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:02
..ХТО ПОСЛЕДНИЙ ЗА ПОДНЯТИЕМ ЛИМИТА ?
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