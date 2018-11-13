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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2026202720282029

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:02

  Vorlon написав:clientage
Не так! Б5: 10 -> 12,5 -> 25. На WC стартовая 10-ка...

Б5 аналогично
Виика 1,5->5
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:17

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Б5 январская 10
Вика апрель 15
И не растёт
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Alex_ki
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