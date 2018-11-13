Б5 аналогично
Виика 1,5->5
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 16:02
Б5 аналогично
Виика 1,5->5
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Сер 14 лис, 2018 16:17
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Б5 январская 10
Вика апрель 15
И не растёт
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
|