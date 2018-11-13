Б5 аналогично
Виика 1,5->5
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 16:02
Б5 аналогично
Виика 1,5->5
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Сер 14 лис, 2018 16:17
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Б5 январская 10
Вика апрель 15
И не растёт
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Сер 14 лис, 2018 16:20
Йдіть в колишні відділення ВіеСа...дуже тепло зустрічають.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 14 лис, 2018 16:31
У меня на ЛукЪяновке такое, неудобно там, да и место с плохой кармой -- напротифф СИЗО
Попробую сходить на Шулявку, вот тока хай первый снег смоет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 14 лис, 2018 17:09
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А две Вики можно иметь одновременно?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Сер 14 лис, 2018 17:12
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 14 лис, 2018 17:14
Додано: Сер 14 лис, 2018 17:21
схоже, що це в системі ТАСа глюк такий з закриттям WC.
у мене була аналогічна ситуація - з середини літа всі 4-ри рахунки по WC відображались в ТАС24. Закрили їх лише кілька днів тому після декількох моїх звернень у відділення та на гарячу лінію.
Однак он-лайн заявка на сайті ТАСа не проходить - пише, що в мене вже є діюча WC.
Хоча через відділення відкривається.
Додано: Сер 14 лис, 2018 17:26
Додано: Сер 14 лис, 2018 17:30
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А если одна будет с кредитным лимитом, а другая дебетная? Разве нельзя тогда две?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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