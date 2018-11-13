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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2027202820292030>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:02

  Vorlon написав:clientage
Не так! Б5: 10 -> 12,5 -> 25. На WC стартовая 10-ка...

Б5 аналогично
Виика 1,5->5
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:17

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Б5 январская 10
Вика апрель 15
И не растёт
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:20

  clientage написав:а у меня 5 -> 5.100 -> 10.200 :cry:
А Виику летом вот закрыл, и теперь боюсь заходить за Чёрной, т.к. менагеры видят закрытые счета и думают, шо они действующие :)

Йдіть в колишні відділення ВіеСа...дуже тепло зустрічають. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:31

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:а у меня 5 -> 5.100 -> 10.200 :cry:
А Виику летом вот закрыл, и теперь боюсь заходить за Чёрной, т.к. менагеры видят закрытые счета и думают, шо они действующие :)

Йдіть в колишні відділення ВіеСа...дуже тепло зустрічають. :)

У меня на ЛукЪяновке такое, неудобно там, да и место с плохой кармой -- напротифф СИЗО :)
Попробую сходить на Шулявку, вот тока хай первый снег смоет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:09

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А две Вики можно иметь одновременно?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:12

  DENVER_S написав:А две Вики можно иметь одновременно?

Кажуть що ніззя.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:14

  clientage написав:а у меня 5 -> 5.100 -> 10.200 :cry:
А Виику летом вот закрыл, и теперь боюсь заходить за Чёрной, т.к. менагеры видят закрытые счета и думают, шо они действующие :)

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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:21

  clientage написав:а у меня 5 -> 5.100 -> 10.200 :cry:
А Виику летом вот закрыл, и теперь боюсь заходить за Чёрной, т.к. менагеры видят закрытые счета и думают, шо они действующие :)

схоже, що це в системі ТАСа глюк такий з закриттям WC.
у мене була аналогічна ситуація - з середини літа всі 4-ри рахунки по WC відображались в ТАС24. Закрили їх лише кілька днів тому після декількох моїх звернень у відділення та на гарячу лінію.
Однак он-лайн заявка на сайті ТАСа не проходить - пише, що в мене вже є діюча WC.
Хоча через відділення відкривається.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:26

  DENVER_S написав:А две Вики можно иметь одновременно?



DENVER_S, Клиент может иметь только одну карту Weekend.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А если одна будет с кредитным лимитом, а другая дебетная? Разве нельзя тогда две?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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