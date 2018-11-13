К сожалению, на данный момент такой возможности нет.
Можно иметь несколько карт "Большая пятерка".
Weekend Card может быть только одна.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 17:47
Додано: Сер 14 лис, 2018 18:21
Не підкажете, можна мати декілька карт "Велика П'ятірка" із кредитним лімітом? І чи є якісь обмеження по кількості таких паралельних карт? Чи можна одночасно кілька відкрити?
Додано: Сер 14 лис, 2018 19:07
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Подскажите пожалуйста, пришла реклама от тас, по их кредитке большая пятерка, заинтересовала 5% кешбек на коммуналку, есть ли какие ограничения или подводные камни?
На какие платежи и какие ограничения по кешбеку? Карта полностью бесплатная или есть скрытые платежи и комиссии? Заход с красного банка без %?
Додано: Сер 14 лис, 2018 19:13
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В рамках коммунальной акции по Б5, кто нибудь оплачивал коммуналку через ЕРЦ Мегабанка картой с 0,7% комиссией или по варианту банковского перевода с последующей оплатой на другом сайте? Начисляло 5%? Или проходило просто как оплата в интернете?
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Додано: Сер 14 лис, 2018 19:19
Оф. сайт
Лимиты
Карта бесплатна. Если сами не захотите какую нибуть страховку.
Вход с любого банка бесплатен.
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