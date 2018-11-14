К сожалению, на данный момент такой возможности нет.
Можно иметь несколько карт "Большая пятерка".
Weekend Card может быть только одна.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 17:47
Додано: Сер 14 лис, 2018 18:21
Не підкажете, можна мати декілька карт "Велика П'ятірка" із кредитним лімітом? І чи є якісь обмеження по кількості таких паралельних карт? Чи можна одночасно кілька відкрити?
Додано: Сер 14 лис, 2018 19:07
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Подскажите пожалуйста, пришла реклама от тас, по их кредитке большая пятерка, заинтересовала 5% кешбек на коммуналку, есть ли какие ограничения или подводные камни?
На какие платежи и какие ограничения по кешбеку? Карта полностью бесплатная или есть скрытые платежи и комиссии? Заход с красного банка без %?
Додано: Сер 14 лис, 2018 19:13
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В рамках коммунальной акции по Б5, кто нибудь оплачивал коммуналку через ЕРЦ Мегабанка картой с 0,7% комиссией или по варианту банковского перевода с последующей оплатой на другом сайте? Начисляло 5%? Или проходило просто как оплата в интернете?
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
Додано: Сер 14 лис, 2018 19:19
Оф. сайт
Лимиты
Карта бесплатна. Если сами не захотите какую нибуть страховку.
Вход с любого банка бесплатен.
Додано: Сер 14 лис, 2018 19:30
TASCOMBANK
Хотілося б від вас бачити відповіді на більш злободенні питання як то: ситуація передачею персональних даних клієнтів конкурентам або проблемах з закриттям weekendcard; а не на питання, на які форумчани вже до вас дали правильну відповідь.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 14 лис, 2018 19:39
если это был слив данных на лево то не думаю что СБ будет отчитываться о проделанной работе.
Додано: Сер 14 лис, 2018 19:42
Дякую за пояснення.
lel Дякую за пояснення - ПЛЮСАНУЛ!
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 14 лис, 2018 19:50
Есть же в банке люди по сношениям с общественностью - пусть у них голова и болит как отчитываться о проделанной СБ работой.
А если говорить о последней информации по вопросу от пердставителя отсюда, то заверения явно не соответствуют действительности.
Кстати, спамчик-то идёт и едва ли остановится, последняя весточка была менее часа назад:
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:03
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Да, там кошерный мсс
|