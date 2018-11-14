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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2028202920302031>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:47

  DENVER_S написав:А если одна будет с кредитным лимитом, а другая дебетная? Разве нельзя тогда две?



К сожалению, на данный момент такой возможности нет.
Можно иметь несколько карт "Большая пятерка".
Weekend Card может быть только одна.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2565
З нами з: 17.07.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 159 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:21

  TASCOMBANK написав:
  DENVER_S написав:А если одна будет с кредитным лимитом, а другая дебетная? Разве нельзя тогда две?



К сожалению, на данный момент такой возможности нет.
Можно иметь несколько карт "Большая пятерка".
Weekend Card может быть только одна.

Не підкажете, можна мати декілька карт "Велика П'ятірка" із кредитним лімітом? І чи є якісь обмеження по кількості таких паралельних карт? Чи можна одночасно кілька відкрити?
chico
 
Повідомлень: 32
З нами з: 20.12.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:07

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите пожалуйста, пришла реклама от тас, по их кредитке большая пятерка, заинтересовала 5% кешбек на коммуналку, есть ли какие ограничения или подводные камни?
На какие платежи и какие ограничения по кешбеку? Карта полностью бесплатная или есть скрытые платежи и комиссии? Заход с красного банка без %?
anis
 
Повідомлень: 1629
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:13

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В рамках коммунальной акции по Б5, кто нибудь оплачивал коммуналку через ЕРЦ Мегабанка картой с 0,7% комиссией или по варианту банковского перевода с последующей оплатой на другом сайте? Начисляло 5%? Или проходило просто как оплата в интернете?
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
gun
 
Повідомлень: 244
З нами з: 23.09.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:19

  anis написав:Подскажите пожалуйста, пришла реклама от тас, по их кредитке большая пятерка, заинтересовала 5% кешбек на коммуналку, есть ли какие ограничения или подводные камни?
На какие платежи и какие ограничения по кешбеку? Карта полностью бесплатная или есть скрытые платежи и комиссии? Заход с красного банка без %?

Оф. сайт https://tascombank.ua/content/view/1539 ... g,russian/
Лимиты https://tascombank.ua/documents/oficial ... 030118.pdf
Карта бесплатна. Если сами не захотите какую нибуть страховку.
Вход с любого банка бесплатен. https://tascombank.ua/documents/Dod_1_1.pdf
lel
 
Повідомлень: 1774
З нами з: 10.12.13
Подякував: 835 раз.
Подякували: 193 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:30

TASCOMBANK
Хотілося б від вас бачити відповіді на більш злободенні питання як то: ситуація передачею персональних даних клієнтів конкурентам або проблемах з закриттям weekendcard; а не на питання, на які форумчани вже до вас дали правильну відповідь.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2578
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:39

  klug написав:TASCOMBANK
Хотілося б від вас бачити відповіді на більш злободенні питання як то: ситуація передачею персональних даних клієнтів конкурентам або проблемах з закриттям weekendcard; а не на питання, на які форумчани вже до вас дали правильну відповідь.

если это был слив данных на лево то не думаю что СБ будет отчитываться о проделанной работе.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:42

Дякую за пояснення.

lel Дякую за пояснення - ПЛЮСАНУЛ!
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлень: 2562
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:50

  mephala написав:если это был слив данных на лево то не думаю что СБ будет отчитываться о проделанной работе.


Есть же в банке люди по сношениям с общественностью - пусть у них голова и болит как отчитываться о проделанной СБ работой.

А если говорить о последней информации по вопросу от пердставителя отсюда, то заверения явно не соответствуют действительности.

Уверяем Вас, что при оформлении продуктов и заполнении документов в отделении все полученные данные обрабатываются Банком в рамках действующего законодательства и условий, изложенных в ДКБО.


Кстати, спамчик-то идёт и едва ли остановится, последняя весточка была менее часа назад:

Зображення
Esq
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:03

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Да, там кошерный мсс
gun написав:В рамках коммунальной акции по Б5, кто нибудь оплачивал коммуналку через ЕРЦ Мегабанка картой с 0,7% комиссией или по варианту банковского перевода с последующей оплатой на другом сайте? Начисляло 5%? Или проходило просто как оплата в интернете?
Chicheva
 
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