Оформлял сегодня вику, мнгновенок не оказалось, спама пока нет, лимит дали 0 ((
По Б5 месяц назад дали 5к сходу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:12
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Оформлял сегодня вику, мнгновенок не оказалось, спама пока нет, лимит дали 0 ((
По Б5 месяц назад дали 5к сходу.
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:41
И если заплатить там сразу картой, и если выбрать вариант "банковский перевод," а заплатить, скажем, через Изипей?
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Додано: Сер 14 лис, 2018 20:43
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Через сам сайт точно, переводами не баловался
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:51
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А где именно про коммуналку говорится?
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