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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2029203020312032>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:12

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Оформлял сегодня вику, мнгновенок не оказалось, спама пока нет, лимит дали 0 ((
По Б5 месяц назад дали 5к сходу.
Surz
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:41

  Chicheva написав:Да, там кошерный мсс
gun написав:В рамках коммунальной акции по Б5, кто нибудь оплачивал коммуналку через ЕРЦ Мегабанка картой с 0,7% комиссией или по варианту банковского перевода с последующей оплатой на другом сайте? Начисляло 5%? Или проходило просто как оплата в интернете?

И если заплатить там сразу картой, и если выбрать вариант "банковский перевод," а заплатить, скажем, через Изипей?
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
gun
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:43

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

gun написав:
  Chicheva написав:Да, там кошерный мсс
gun написав:В рамках коммунальной акции по Б5, кто нибудь оплачивал коммуналку через ЕРЦ Мегабанка картой с 0,7% комиссией или по варианту банковского перевода с последующей оплатой на другом сайте? Начисляло 5%? Или проходило просто как оплата в интернете?

И если заплатить там сразу картой, и если выбрать вариант "банковский перевод," а заплатить, скажем, через Изипей?
Через сам сайт точно, переводами не баловался
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:51

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

lel написав:
  anis написав:Подскажите пожалуйста, пришла реклама от тас, по их кредитке большая пятерка, заинтересовала 5% кешбек на коммуналку, есть ли какие ограничения или подводные камни?
На какие платежи и какие ограничения по кешбеку? Карта полностью бесплатная или есть скрытые платежи и комиссии? Заход с красного банка без %?

Оф. сайт https://tascombank.ua/content/view/1539 ... g,russian/
Лимиты https://tascombank.ua/documents/oficial ... 030118.pdf
Карта бесплатна. Если сами не захотите какую нибуть страховку.
Вход с любого банка бесплатен. https://tascombank.ua/documents/Dod_1_1.pdf
А где именно про коммуналку говорится?
anis
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:53

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  anis написав:А где именно про коммуналку говорится?

Кх, вот 1я ссылка прям на страницу аХции
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:54

  anis написав:А где именно про коммуналку говорится?

https://tascombank.ua/content/view/1539/108/lang,russian/
Surz
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 21:26

А чем отличается Центральное отделение на ул. С.Петлюры, 30 (вход с улицы Жилянская) от Центрального отделения на ул. С.Петлюры, 30 (вход с улицы С.Петлюры)?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 21:42

там нет банкомата, тсо и вроде охранника :)
v57
 
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Чомусь досі не нарахований кеш-бек по операціях В5 за 9,10,11 листопада.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 21:56

  v57 написав:там нет банкомата, тсо и вроде охранника :)

А депозит с какого входа лучше открывать?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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