|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:12
Оформлял сегодня вику, мнгновенок не оказалось, спама пока нет, лимит дали 0 ((
По Б5 месяц назад дали 5к сходу.
-
Surz
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 28.09.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:41
Chicheva написав:
Да, там кошерный мсс
gun написав:В рамках коммунальной акции по Б5, кто нибудь оплачивал коммуналку через ЕРЦ Мегабанка картой с 0,7% комиссией или по варианту банковского перевода с последующей оплатой на другом сайте? Начисляло 5%? Или проходило просто как оплата в интернете?
И если заплатить там сразу картой, и если выбрать вариант "банковский перевод," а заплатить, скажем, через Изипей?
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
-
gun
-
-
- Повідомлень: 244
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:43
gun написав: Chicheva написав:
Да, там кошерный мсс
gun написав:В рамках коммунальной акции по Б5, кто нибудь оплачивал коммуналку через ЕРЦ Мегабанка картой с 0,7% комиссией или по варианту банковского перевода с последующей оплатой на другом сайте? Начисляло 5%? Или проходило просто как оплата в интернете?
И если заплатить там сразу картой, и если выбрать вариант "банковский перевод," а заплатить, скажем, через Изипей?
Через сам сайт точно, переводами не баловался
-
Chicheva
-
-
- Повідомлень: 133
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:51
А где именно про коммуналку говорится?
-
anis
-
-
- Повідомлень: 1629
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:53
anis написав:
А где именно про коммуналку говорится?
Кх, вот 1я ссылка прям на страницу аХции
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26262
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2090 раз.
- Подякували: 2981 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:54
-
Surz
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 28.09.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лис, 2018 21:26
А чем отличается Центральное отделение на ул. С.Петлюры, 30 (вход с улицы Жилянская) от Центрального отделения на ул. С.Петлюры, 30 (вход с улицы С.Петлюры)?
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 3514
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1138 раз.
- Подякували: 408 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 лис, 2018 21:42
там нет банкомата, тсо и вроде охранника
-
v57
-
-
- Повідомлень: 1922
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лис, 2018 21:46
Чомусь досі не нарахований кеш-бек по операціях В5 за 9,10,11 листопада.
Статус - "в обробці"
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 5479
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 210 раз.
- Подякували: 827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 лис, 2018 21:56
v57 написав:
там нет банкомата, тсо и вроде охранника
А депозит с какого входа лучше открывать?
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 3514
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1138 раз.
- Подякували: 408 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|