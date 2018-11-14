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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 22:00
жилянской
но лучше с тас2ю
+2%
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v57
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Додано: Сер 14 лис, 2018 22:07
Surz написав:
Оформлял сегодня вику, мнгновенок не оказалось, спама пока нет, лимит дали 0 ((
По Б5 месяц назад дали 5к сходу.
А что даёт кредитный лимит? Кэшбек же только за собственные средства, не?
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Oktawa
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Додано: Сер 14 лис, 2018 22:09
Oktawa написав:
Кэшбек же только за собственные средства, не?
Нє
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Сер 14 лис, 2018 22:11
Oktawa написав: Surz написав:
Оформлял сегодня вику, мнгновенок не оказалось, спама пока нет, лимит дали 0 ((
По Б5 месяц назад дали 5к сходу.
А что даёт кредитный лимит? Кэшбек же только за собственные средства, не?
По Вике кэшбек за собственные - 1%,кроме и-нет платежей (там 2%).
А за кредитные по выходным - все за 3% кроме и-нет платежей (там всегда 2%),.
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Flamingo
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Додано: Сер 14 лис, 2018 22:17
lubopytnaya написав:А чем отличается Центральное отделение на ул. С.Петлюры, 30 (вход с улицы Жилянская) от Центрального отделения на ул. С.Петлюры, 30 (вход с улицы С.Петлюры)?
С Жилянской - для физиков, с Петлюры - юрлица и приват банкинг
Ну и вход в депозитарий с Петлюры и золото продаётся только в той кассе
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Faceless
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