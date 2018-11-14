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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2029203020312032

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:00

жилянской
но лучше с тас2ю :)
+2%
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:07

  Surz написав:Оформлял сегодня вику, мнгновенок не оказалось, спама пока нет, лимит дали 0 ((
По Б5 месяц назад дали 5к сходу.

А что даёт кредитный лимит? Кэшбек же только за собственные средства, не?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:09

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Oktawa написав:Кэшбек же только за собственные средства, не?

Нє
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:11

  Oktawa написав:
  Surz написав:Оформлял сегодня вику, мнгновенок не оказалось, спама пока нет, лимит дали 0 ((
По Б5 месяц назад дали 5к сходу.

А что даёт кредитный лимит? Кэшбек же только за собственные средства, не?

По Вике кэшбек за собственные - 1%,кроме и-нет платежей (там 2%).
А за кредитные по выходным - все за 3% кроме и-нет платежей (там всегда 2%),.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:17

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

lubopytnaya написав:А чем отличается Центральное отделение на ул. С.Петлюры, 30 (вход с улицы Жилянская) от Центрального отделения на ул. С.Петлюры, 30 (вход с улицы С.Петлюры)?
С Жилянской - для физиков, с Петлюры - юрлица и приват банкинг
Ну и вход в депозитарий с Петлюры и золото продаётся только в той кассе
Faceless
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