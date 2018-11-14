В котором часу Тазик проводит списание по счету(Б-5)? Все операции за 13 число по прежнему в блоке, хочу пополнить карту и снова высадить огромный кредитный лимит(1т).
Платил комуналку через Портмоне, еще много должен.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 10:34
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В котором часу Тазик проводит списание по счету(Б-5)? Все операции за 13 число по прежнему в блоке, хочу пополнить карту и снова высадить огромный кредитный лимит(1т).
Платил комуналку через Портмоне, еще много должен.
Додано: Чет 15 лис, 2018 10:35
Додано: Чет 15 лис, 2018 10:52
lel
процитирую себя родного
как не выходил на свои
Додано: Чет 15 лис, 2018 11:51
даже если карта с 0 лимитом, и траты только за свои, дебетные средства?
Додано: Чет 15 лис, 2018 12:01
viewtopic.php?p=4497707#p4497707
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
|