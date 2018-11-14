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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2030203120322033

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:34

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В котором часу Тазик проводит списание по счету(Б-5)? Все операции за 13 число по прежнему в блоке, хочу пополнить карту и снова высадить огромный кредитный лимит(1т).
Платил комуналку через Портмоне, еще много должен.
lel
 
Повідомлень: 1775
З нами з: 10.12.13
Подякував: 836 раз.
Подякували: 193 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:35

  lel написав:В котором часу Тазик проводит списание по счету(Б-5)? Все операции за 13 число по прежнему в блоке, хочу пополнить карту и снова высадить огромный кредитный лимит(1т).
Платил комуналку через Портмоне, еще много должен.

сегодня должны провести
Hack-Stock
 
Повідомлень: 58
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:52

lel
процитирую себя родного
как не выходил на свои :)
v57
 
Повідомлень: 1923
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Подякував: 68 раз.
Подякували: 133 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:51

  Faceless написав:
yoggik написав:есть есть активная карта, ее закрыть, получится открыть по акции бесплатно новую карту викенд? кто то так делал уже? https://new.tascombank.ua/news/5be99649149fc555b4a186e5
Не успеете до окончания акции


даже если карта с 0 лимитом, и траты только за свои, дебетные средства?
yoggik
 
Повідомлень: 142
З нами з: 07.12.12
Подякував: 48 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:01

  yoggik написав:
  Faceless написав:
yoggik написав:есть есть активная карта, ее закрыть, получится открыть по акции бесплатно новую карту викенд? кто то так делал уже? https://new.tascombank.ua/news/5be99649149fc555b4a186e5
Не успеете до окончания акции


даже если карта с 0 лимитом, и траты только за свои, дебетные средства?

viewtopic.php?p=4497707#p4497707
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vollena71
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Подякував: 328 раз.
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