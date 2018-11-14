В котором часу Тазик проводит списание по счету(Б-5)? Все операции за 13 число по прежнему в блоке, хочу пополнить карту и снова высадить огромный кредитный лимит(1т).
Платил комуналку через Портмоне, еще много должен.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 10:34
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В котором часу Тазик проводит списание по счету(Б-5)? Все операции за 13 число по прежнему в блоке, хочу пополнить карту и снова высадить огромный кредитный лимит(1т).
Платил комуналку через Портмоне, еще много должен.
Додано: Чет 15 лис, 2018 10:35
Додано: Чет 15 лис, 2018 10:52
lel
процитирую себя родного
как не выходил на свои
Додано: Чет 15 лис, 2018 11:51
даже если карта с 0 лимитом, и траты только за свои, дебетные средства?
Додано: Чет 15 лис, 2018 12:01
viewtopic.php?p=4497707#p4497707
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Додано: Чет 15 лис, 2018 12:42
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Оформила сегодня Вику,подтверждаю слова форумчан: сразу после оформления посыпались звонки с кредитных спилок,затем пришел код авторизации с другого банка. Это что получается,дырка в бочке? Просто поток звонков! Разве я подписываю соглашение,что мой номер телефона должен висеть на "столбе объявлений"?
Додано: Чет 15 лис, 2018 12:45
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
напомните...выплата кешбека по Вике в последний рабочий день ?...да и снятие годовой абонки привязано к какому то числу ?
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Додано: Чет 15 лис, 2018 12:52
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Колеги, а якщо поповнити Ощадний у п"ятницю, то %% почнуть крапати з суботи чи з понеділка ? І коли крапають %% по строкових депо - у дату оформлення(як у Альфі) чи на наступний день(як у Привата) ?
Додано: Чет 15 лис, 2018 12:57
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:04
Маю на увазі, коли падають на карту : якщо 14,11 оформлено депо, то щомісячні %% будуть 14,12 чи 15,12 ?
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