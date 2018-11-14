maxprofit написав:
Маю на увазі, коли падають на карту : якщо 14,11 оформлено депо, то щомісячні %% будуть 14,12 чи 15,12 ?
Точно не скажу, но тот приват извращенец, обычно у всех как и у альфы
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:06
Точно не скажу, но тот приват извращенец, обычно у всех как и у альфы
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:09
3/12 - в первый рабочий день следующего месяца, без привязки к дате оформления депозита.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 13:16
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Есть ли явный профит в оформлении Вики, как дебетной?
Читал, что оплата в интернете 2% и 1% своими всегда.
ps А на сайте где-то есть информация, что банк присоединился к списку банков для дистриминации граждан, проживающие на подконтольной украинской власти территории?
Одно дело, когда кредитные карты не доступны, а другое дело, когда и нет возможности оформить дебетовую Вики (её сюда тоже не завозят). Замечу потребительские кредиты отделение здесь оформляет.
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:34
Докладываю кому интересно: Провелись по счету все операции за 13 число с 12-30 до 13-30
Независимо от времени проведения инициализации. Первая операция в 8-59, последняя в 16-50.
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