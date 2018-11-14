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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2031203220332034

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:06

  maxprofit написав:
  Stringer написав:
  maxprofit написав:Колеги, а якщо поповнити Ощадний у п"ятницю, то %% почнуть крапати з суботи чи з понеділка ? І коли крапають %% по строкових депо - у дату оформлення(як у Альфі) чи на наступний день(як у Привата) ?

С субботы,
Со следующего дня

Маю на увазі, коли падають на карту : якщо 14,11 оформлено депо, то щомісячні %% будуть 14,12 чи 15,12 ?

Точно не скажу, но тот приват извращенец, обычно у всех как и у альфы
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:09

  maxprofit написав:
  Stringer написав:
  maxprofit написав:Колеги, а якщо поповнити Ощадний у п"ятницю, то %% почнуть крапати з суботи чи з понеділка ? І коли крапають %% по строкових депо - у дату оформлення(як у Альфі) чи на наступний день(як у Привата) ?

С субботы,
Со следующего дня

Маю на увазі, коли падають на карту : якщо 14,11 оформлено депо, то щомісячні %% будуть 14,12 чи 15,12 ?

3/12 - в первый рабочий день следующего месяца, без привязки к дате оформления депозита.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:16

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Есть ли явный профит в оформлении Вики, как дебетной?
Читал, что оплата в интернете 2% и 1% своими всегда.

ps А на сайте где-то есть информация, что банк присоединился к списку банков для дистриминации граждан, проживающие на подконтольной украинской власти территории?
Одно дело, когда кредитные карты не доступны, а другое дело, когда и нет возможности оформить дебетовую Вики (её сюда тоже не завозят). Замечу потребительские кредиты отделение здесь оформляет.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:34

  lel написав:В котором часу Тазик проводит списание по счету(Б-5)? Все операции за 13 число по прежнему в блоке, хочу пополнить карту и снова высадить огромный кредитный лимит(1т).
Платил комуналку через Портмоне, еще много должен.

Докладываю кому интересно: Провелись по счету все операции за 13 число с 12-30 до 13-30
Независимо от времени проведения инициализации. Первая операция в 8-59, последняя в 16-50.
lel
 
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