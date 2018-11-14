maxprofit написав:Колеги, а якщо поповнити Ощадний у п"ятницю, то %% почнуть крапати з суботи чи з понеділка ? І коли крапають %% по строкових депо - у дату оформлення(як у Альфі) чи на наступний день(як у Привата) ?
С субботы, Со следующего дня
Маю на увазі, коли падають на карту : якщо 14,11 оформлено депо, то щомісячні %% будуть 14,12 чи 15,12 ?
Точно не скажу, но тот приват извращенец, обычно у всех как и у альфы
maxprofit написав:Колеги, а якщо поповнити Ощадний у п"ятницю, то %% почнуть крапати з суботи чи з понеділка ? І коли крапають %% по строкових депо - у дату оформлення(як у Альфі) чи на наступний день(як у Привата) ?
С субботы, Со следующего дня
Маю на увазі, коли падають на карту : якщо 14,11 оформлено депо, то щомісячні %% будуть 14,12 чи 15,12 ?
3/12 - в первый рабочий день следующего месяца, без привязки к дате оформления депозита.
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Есть ли явный профит в оформлении Вики, как дебетной? Читал, что оплата в интернете 2% и 1% своими всегда.
ps А на сайте где-то есть информация, что банк присоединился к списку банков для дистриминации граждан, проживающие на подконтольной украинской власти территории? Одно дело, когда кредитные карты не доступны, а другое дело, когда и нет возможности оформить дебетовую Вики (её сюда тоже не завозят). Замечу потребительские кредиты отделение здесь оформляет.
lel написав:В котором часу Тазик проводит списание по счету(Б-5)? Все операции за 13 число по прежнему в блоке, хочу пополнить карту и снова высадить огромный кредитный лимит(1т). Платил комуналку через Портмоне, еще много должен.
Докладываю кому интересно: Провелись по счету все операции за 13 число с 12-30 до 13-30 Независимо от времени проведения инициализации. Первая операция в 8-59, последняя в 16-50.
lel написав:В котором часу Тазик проводит списание по счету(Б-5)? Все операции за 13 число по прежнему в блоке, хочу пополнить карту и снова высадить огромный кредитный лимит(1т). Платил комуналку через Портмоне, еще много должен.
Докладываю кому интересно: Провелись по счету все операции за 13 число с 12-30 до 13-30 Независимо от времени проведения инициализации. Первая операция в 8-59, последняя в 16-50.