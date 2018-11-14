Додано: Чет 15 лис, 2018 13:16

Есть ли явный профит в оформлении Вики, как дебетной?

Читал, что оплата в интернете 2% и 1% своими всегда.



ps А на сайте где-то есть информация, что банк присоединился к списку банков для дистриминации граждан, проживающие на подконтольной украинской власти территории?

Одно дело, когда кредитные карты не доступны, а другое дело, когда и нет возможности оформить дебетовую Вики (её сюда тоже не завозят). Замечу потребительские кредиты отделение здесь оформляет.