RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2032203320342035>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:06

  maxprofit написав:
  Stringer написав:
  maxprofit написав:Колеги, а якщо поповнити Ощадний у п"ятницю, то %% почнуть крапати з суботи чи з понеділка ? І коли крапають %% по строкових депо - у дату оформлення(як у Альфі) чи на наступний день(як у Привата) ?

С субботы,
Со следующего дня

Маю на увазі, коли падають на карту : якщо 14,11 оформлено депо, то щомісячні %% будуть 14,12 чи 15,12 ?

Точно не скажу, но тот приват извращенец, обычно у всех как и у альфы
Stringer
 
Повідомлень: 8345
З нами з: 23.01.13
Подякував: 246 раз.
Подякували: 1149 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:09

  maxprofit написав:
  Stringer написав:
  maxprofit написав:Колеги, а якщо поповнити Ощадний у п"ятницю, то %% почнуть крапати з суботи чи з понеділка ? І коли крапають %% по строкових депо - у дату оформлення(як у Альфі) чи на наступний день(як у Привата) ?

С субботы,
Со следующего дня

Маю на увазі, коли падають на карту : якщо 14,11 оформлено депо, то щомісячні %% будуть 14,12 чи 15,12 ?

3/12 - в первый рабочий день следующего месяца, без привязки к дате оформления депозита.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1557
З нами з: 18.09.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:16

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Есть ли явный профит в оформлении Вики, как дебетной?
Читал, что оплата в интернете 2% и 1% своими всегда.

ps А на сайте где-то есть информация, что банк присоединился к списку банков для дистриминации граждан, проживающие на подконтольной украинской власти территории?
Одно дело, когда кредитные карты не доступны, а другое дело, когда и нет возможности оформить дебетовую Вики (её сюда тоже не завозят). Замечу потребительские кредиты отделение здесь оформляет.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 432
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:34

  lel написав:В котором часу Тазик проводит списание по счету(Б-5)? Все операции за 13 число по прежнему в блоке, хочу пополнить карту и снова высадить огромный кредитный лимит(1т).
Платил комуналку через Портмоне, еще много должен.

Докладываю кому интересно: Провелись по счету все операции за 13 число с 12-30 до 13-30
Независимо от времени проведения инициализации. Первая операция в 8-59, последняя в 16-50.
lel
 
Повідомлень: 1778
З нами з: 10.12.13
Подякував: 837 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:51

  lel написав:
  lel написав:В котором часу Тазик проводит списание по счету(Б-5)? Все операции за 13 число по прежнему в блоке, хочу пополнить карту и снова высадить огромный кредитный лимит(1т).
Платил комуналку через Портмоне, еще много должен.

Докладываю кому интересно: Провелись по счету все операции за 13 число с 12-30 до 13-30
Независимо от времени проведения инициализации. Первая операция в 8-59, последняя в 16-50.

см. https://tascombank.ua/content/view/930/78/lang,russian/
https://tascombank.ua/documents/website ... -11-16.pdf
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26285
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2091 раз.
Подякували: 2985 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:54

  lubopytnaya написав:
  v57 написав:жилянской
но лучше с тас2ю :)
+2%

Чтобы зайти с тас2ю, надо для начала стать клиентом ТАСа :D
Так что, пока за вход в ТАС мне дают лишь +1%

Регистрироваться в ТАС2Ю можно и не будучи клиентом ТАСа, но вкладка депозиты появляется только для клиентов ТАСа. Если регистрировались до то нужно проходить переидентификацию в программе.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2142
З нами з: 15.02.10
Подякував: 17 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

klug написав:
  maxprofit написав:Колеги, ще одне питання від нуба: тас2ю веб версія та смартфонна відрізняються ? р2р будь-куди лише зі смартфона ?

1) дещо; 2) в обох.

P.S. ТАСька так зашкварилася, що аж представник у неробочий час прибіг. Це ж треба, власних клієнтів зливати на сторону, та ще й пропонувати кещ-кредит, бажаючим отримати "преміальну" картку - повний відрив від реальності.
Это не на сторону, а другой карман.
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2878
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:40

  lel написав:
  lel написав:В котором часу Тазик проводит списание по счету(Б-5)? Все операции за 13 число по прежнему в блоке, хочу пополнить карту и снова высадить огромный кредитный лимит(1т).
Платил комуналку через Портмоне, еще много должен.

Докладываю кому интересно: Провелись по счету все операции за 13 число с 12-30 до 13-30
Независимо от времени проведения инициализации. Первая операция в 8-59, последняя в 16-50.

А бонусы? В обработке?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3672
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Даже и не видно. Снова пополнил и все потратил.
guntherhouse777 написав:
  lel написав:
  lel написав:В котором часу Тазик проводит списание по счету(Б-5)? Все операции за 13 число по прежнему в блоке, хочу пополнить карту и снова высадить огромный кредитный лимит(1т).
Платил комуналку через Портмоне, еще много должен.

Докладываю кому интересно: Провелись по счету все операции за 13 число с 12-30 до 13-30
Независимо от времени проведения инициализации. Первая операция в 8-59, последняя в 16-50.

А бонусы? В обработке?
lel
 
Повідомлень: 1778
З нами з: 10.12.13
Подякував: 837 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:02

  lel написав:Даже и не видно. Снова пополнил и все потратил.
guntherhouse777 написав:
  lel написав:Докладываю кому интересно: Провелись по счету все операции за 13 число с 12-30 до 13-30
Независимо от времени проведения инициализации. Первая операция в 8-59, последняя в 16-50.

А бонусы? В обработке?

Бонусы(по Б5) -- на бонусном счете, они там появляются после 21:00 и при заказе на выплату(руцями) спишутся тока после 17:00 в опердень. Более 1300грн/мес с бонусного списать низзя, а в конце хвартала все, шо не вывели -- спаляТ :!:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26285
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2091 раз.
Подякували: 2985 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2032203320342035>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: candidat, Ferlakur, ishvara, Stringer і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.