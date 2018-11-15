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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2033203420352036>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:36

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Вот и мне позвонили, хз связанно это как-то с тасом или нет, но спама давненько не было. Но правда кредит не предлагали, предлагали купить теслу (вот почему кл на вику не дали, чтоб я в сб не купил с нее теслу, да?)
Surz
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:57

  clientage написав:
  lubopytnaya написав:Чтобы зайти с тас2ю, надо для начала стать клиентом ТАСа :D
Так что, пока за вход в ТАС мне дают лишь +1%

Плативка ваше всьоо

Почему именно Плативка ?..
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:01

  Ferlakur написав:
  clientage написав:
  lubopytnaya написав:Чтобы зайти с тас2ю, надо для начала стать клиентом ТАСа :D
Так что, пока за вход в ТАС мне дают лишь +1%

Плативка ваше всьоо

Почему именно Плативка ?..

ну а как зайти в банк, конкретно в ТАС2Ю? Мин. нужна дебетка. Можно юзать Виику, это мультисчетная карта :) там есть и дебетный и отдельно кредитный и куча валютных счетов. И до 23/11/18 её раздают нашару (а так ваащето 365грн/год)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:07

  clientage написав:
  Ferlakur написав:Почему именно Плативка ?..

ну а как зайти в банк, конкретно в ТАС2Ю? Мин. нужна дебетка. Можно юзать Виику, это мультисчетная карта :) там есть и дебетный и отдельно кредитный и куча валютных счетов. И до 23/11/18 её раздают нашару (а так ваащето 365грн/год)

А Большая пятерка?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:09

  Ferlakur написав:
  clientage написав:
  Ferlakur написав:Почему именно Плативка ?..

ну а как зайти в банк, конкретно в ТАС2Ю? Мин. нужна дебетка. Можно юзать Виику, это мультисчетная карта :) там есть и дебетный и отдельно кредитный и куча валютных счетов. И до 23/11/18 её раздают нашару (а так ваащето 365грн/год)

А Большая пятерка?

Там снятие своих с комисс :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:12

  clientage написав:
  Ferlakur написав:А Большая пятерка?

Там снятие своих с комисс :(

Ага... но только в кассе (15 грн)? Так у Виики то же самое. А в банкомате ТАС со всех карт бесплатно ж?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:17

  Ferlakur написав:
  clientage написав:
  Ferlakur написав:А Большая пятерка?

Там снятие своих с комисс :(

Ага... но только в кассе (15 грн)? Так у Виики то же самое. А в банкомате ТАС со всех карт бесплатно ж?

С вики в тас2ю и тас 24 - свои бесплатно
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А як бонуси Віки начисляють - як в моні зразу видно на бонусному, чи в кінці місяця?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:26

  chipmunk написав:А як бонуси Віки начисляють - як в моні зразу видно на бонусному, чи в кінці місяця?

Тільки в кінці місяця виплатять автоматом, нарахування навіть в ТАС2Ю не видно
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:27

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Faceless написав:Тільки в кінці місяця виплатять автоматом, нарахування навіть в ТАС2Ю не видно

Тільки що платив комуналь - в смс бонуси вказали
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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