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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 16:36
Вот и мне позвонили, хз связанно это как-то с тасом или нет, но спама давненько не было. Но правда кредит не предлагали, предлагали купить теслу (вот почему кл на вику не дали, чтоб я в сб не купил с нее теслу, да?)
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Surz
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Додано: Чет 15 лис, 2018 16:57
clientage написав: lubopytnaya написав:
Чтобы зайти с тас2ю, надо для начала стать клиентом ТАСа
Так что, пока за вход в ТАС мне дают лишь +1%
Плативка ваше всьоо
Почему именно Плативка ?..
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Ferlakur
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Додано: Чет 15 лис, 2018 17:01
Ferlakur написав: clientage написав: lubopytnaya написав:
Чтобы зайти с тас2ю, надо для начала стать клиентом ТАСа
Так что, пока за вход в ТАС мне дают лишь +1%
Плативка ваше всьоо
Почему именно Плативка ?..
ну а как зайти в банк, конкретно в ТАС2Ю? Мин. нужна дебетка. Можно юзать Виику, это мультисчетная карта
там есть и дебетный и отдельно кредитный и куча валютных счетов. И до 23/11/18 её раздают нашару (а так ваащето 365грн/год)
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 15 лис, 2018 17:07
clientage написав: Ferlakur написав:
Почему именно Плативка ?..
ну а как зайти в банк, конкретно в ТАС2Ю? Мин. нужна дебетка. Можно юзать Виику, это мультисчетная карта
там есть и дебетный и отдельно кредитный и куча валютных счетов. И до 23/11/18 её раздают нашару (а так ваащето 365грн/год)
А Большая пятерка?
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Ferlakur
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Додано: Чет 15 лис, 2018 17:09
Ferlakur написав: clientage написав: Ferlakur написав:
Почему именно Плативка ?..
ну а как зайти в банк, конкретно в ТАС2Ю? Мин. нужна дебетка. Можно юзать Виику, это мультисчетная карта
там есть и дебетный и отдельно кредитный и куча валютных счетов. И до 23/11/18 её раздают нашару (а так ваащето 365грн/год)
А Большая пятерка?
Там снятие своих с комисс
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 15 лис, 2018 17:12
clientage написав: Ferlakur написав:
А Большая пятерка?
Там снятие своих с комисс
Ага... но только в кассе (15 грн)? Так у Виики то же самое. А в банкомате ТАС со всех карт бесплатно ж?
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Ferlakur
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Додано: Чет 15 лис, 2018 17:17
Ferlakur написав: clientage написав: Ferlakur написав:
А Большая пятерка?
Там снятие своих с комисс
Ага... но только в кассе (15 грн)? Так у Виики то же самое. А в банкомате ТАС со всех карт бесплатно ж?
С вики в тас2ю и тас 24 - свои бесплатно
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Stringer
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Додано: Чет 15 лис, 2018 17:57
А як бонуси Віки начисляють - як в моні зразу видно на бонусному, чи в кінці місяця?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Чет 15 лис, 2018 18:26
chipmunk написав:
А як бонуси Віки начисляють - як в моні зразу видно на бонусному, чи в кінці місяця?
Тільки в кінці місяця виплатять автоматом, нарахування навіть в ТАС2Ю не видно
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Faceless
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Додано: Чет 15 лис, 2018 18:27
Faceless написав:
Тільки в кінці місяця виплатять автоматом, нарахування навіть в ТАС2Ю не видно
Тільки що платив комуналь - в смс бонуси вказали
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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