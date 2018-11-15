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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 18:30
chipmunk написав: Faceless написав:
Тільки в кінці місяця виплатять автоматом, нарахування навіть в ТАС2Ю не видно
Тільки що платив комуналь - в смс бонуси вказали
А в мене то є то нема
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Faceless
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