А в мене то є то нема
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 18:30
А в мене то є то нема
Додано: Чет 15 лис, 2018 19:01
Хто ж Вікою комуналь-то платить зараз, немає ліміту на В5?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 15 лис, 2018 20:22
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Подскажите по вике и Б5 есть страховки и/или платы за СМС? Надо что-то отключать при получении/активации? Вот сегодня заказал и хотелось бы быть готовым к получению.
Додано: Чет 15 лис, 2018 20:23
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Платы за смс нет ни у какой
Страховки есть у обоих, у обоих надо отключать
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