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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:30

  chipmunk написав:
  Faceless написав:Тільки в кінці місяця виплатять автоматом, нарахування навіть в ТАС2Ю не видно

Тільки що платив комуналь - в смс бонуси вказали

А в мене то є то нема
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:01

  chipmunk написав:
  Faceless написав:Тільки в кінці місяця виплатять автоматом, нарахування навіть в ТАС2Ю не видно

Тільки що платив комуналь - в смс бонуси вказали

Хто ж Вікою комуналь-то платить зараз, немає ліміту на В5?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 20:22

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите по вике и Б5 есть страховки и/или платы за СМС? Надо что-то отключать при получении/активации? Вот сегодня заказал и хотелось бы быть готовым к получению.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 20:23

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ol_zy написав:Подскажите по вике и Б5 есть страховки и/или платы за СМС? Надо что-то отключать при получении/активации? Вот сегодня заказал и хотелось бы быть готовым к получению.
Платы за смс нет ни у какой
Страховки есть у обоих, у обоих надо отключать
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 20:37

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите, пожалуйста,что за счёт такой 2909, и как через него гасить Вику?Привязанные к карте счета все на 2620...
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 20:41

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

allaliu написав:Подскажите, пожалуйста,что за счёт такой 2909, и как через него гасить Вику?Привязанные к карте счета все на 2620...
Это транзитный
На него и гасить, потом банк сам с него спишет то что зашло в счёт погашения
Вы когда в ТАС24 выбираете погасить кредит по Викенду, на него и идёт погашение
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 20:42

Можно по Вике, весь долг льготного периода загасить 24 числа? А то, в смс написано,нужно мин.платеж до 20~го закинуть. Это ж не обязательно?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 20:50

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Не работает ИБ: Превышено время ожидания ответа от сайта tas24.ua. :mrgreen:
Наверно бонусы начисляют. :D
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 20:52

  ol_zy написав:Подскажите по вике и Б5 есть страховки и/или платы за СМС? Надо что-то отключать при получении/активации? Вот сегодня заказал и хотелось бы быть готовым к получению.

Якщо замовляли Віку, то при дзвінку, зазвичай питають чи будете підключати страховку - потрібно одразу казати, що ні, бо доведеться перезамовляти.
  lel написав:Не работает ИБ: Превышено время ожидания ответа от сайта tas24.ua. :mrgreen:
Наверно бонусы начисляют. :D

Підтверджую, стимулюють переходити на ТАС2Ю.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 20:59

Добрый вечер!
Коллеги, подскажите сэп-реквизиты для пополнения Ощадного. Спасибо
la9
 
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