А в мене то є то нема
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 18:30
А в мене то є то нема
Додано: Чет 15 лис, 2018 19:01
Хто ж Вікою комуналь-то платить зараз, немає ліміту на В5?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 15 лис, 2018 20:22
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Подскажите по вике и Б5 есть страховки и/или платы за СМС? Надо что-то отключать при получении/активации? Вот сегодня заказал и хотелось бы быть готовым к получению.
Додано: Чет 15 лис, 2018 20:23
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Платы за смс нет ни у какой
Страховки есть у обоих, у обоих надо отключать
Додано: Чет 15 лис, 2018 20:37
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Подскажите, пожалуйста,что за счёт такой 2909, и как через него гасить Вику?Привязанные к карте счета все на 2620...
Додано: Чет 15 лис, 2018 20:41
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Это транзитный
На него и гасить, потом банк сам с него спишет то что зашло в счёт погашения
Вы когда в ТАС24 выбираете погасить кредит по Викенду, на него и идёт погашение
Додано: Чет 15 лис, 2018 20:42
Можно по Вике, весь долг льготного периода загасить 24 числа? А то, в смс написано,нужно мин.платеж до 20~го закинуть. Это ж не обязательно?
Додано: Чет 15 лис, 2018 20:50
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Не работает ИБ: Превышено время ожидания ответа от сайта tas24.ua.
Наверно бонусы начисляют.
Додано: Чет 15 лис, 2018 20:52
Якщо замовляли Віку, то при дзвінку, зазвичай питають чи будете підключати страховку - потрібно одразу казати, що ні, бо доведеться перезамовляти.
Підтверджую, стимулюють переходити на ТАС2Ю.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 15 лис, 2018 20:59
Добрый вечер!
Коллеги, подскажите сэп-реквизиты для пополнения Ощадного. Спасибо
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