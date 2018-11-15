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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 21:02
la9
мфо 339500
іпн ваш
номер рахунку ваш
отримувач ваші піб
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Додано: Чет 15 лис, 2018 21:10
Фантом написав: wig написав: Квесторе_поверніться написав:
Як це може бути?
Для Вики. Там кредитный счет отдельно от карты существует. Для БП, конечно, можно снять прямо на карту, и погасится кредит.
Только одно НО, Если сделать п2п перевод на Вику, то пока перевод не проведётся по счёту вы лимит не загасите, а это 2-3 дня. А если перевести с ощадного на Вику, то можно гаситься сразу.
Как с ощадного на Вику перевести? В tas2u, предлагает только с ощадного на платівку вывести
.
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allaliu
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Додано: Чет 15 лис, 2018 21:20
allaliu написав: Фантом написав: wig написав:
Для Вики. Там кредитный счет отдельно от карты существует. Для БП, конечно, можно снять прямо на карту, и погасится кредит.
Только одно НО, Если сделать п2п перевод на Вику, то пока перевод не проведётся по счёту вы лимит не загасите, а это 2-3 дня. А если перевести с ощадного на Вику, то можно гаситься сразу.
Как с ощадного на Вику перевести? В tas2u, предлагает только с ощадного на платівку вывести
.
Жмякните там по Платівке и замените на Виику
Ток это будет дебетный счет Виики, т.е. так кредзадолженность на Виике вы не погасите. Для погашения нужен ТАС24, там в свойствах кредита мона таки выбрать пимпочку "Погасить.."
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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