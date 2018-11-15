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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 21:02
la9
мфо 339500
іпн ваш
номер рахунку ваш
отримувач ваші піб
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Додано: Чет 15 лис, 2018 21:10
Фантом написав: wig написав: Квесторе_поверніться написав:
Як це може бути?
Для Вики. Там кредитный счет отдельно от карты существует. Для БП, конечно, можно снять прямо на карту, и погасится кредит.
Только одно НО, Если сделать п2п перевод на Вику, то пока перевод не проведётся по счёту вы лимит не загасите, а это 2-3 дня. А если перевести с ощадного на Вику, то можно гаситься сразу.
Как с ощадного на Вику перевести? В tas2u, предлагает только с ощадного на платівку вывести
.
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allaliu
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Додано: Чет 15 лис, 2018 21:20
allaliu написав: Фантом написав: wig написав:
Для Вики. Там кредитный счет отдельно от карты существует. Для БП, конечно, можно снять прямо на карту, и погасится кредит.
Только одно НО, Если сделать п2п перевод на Вику, то пока перевод не проведётся по счёту вы лимит не загасите, а это 2-3 дня. А если перевести с ощадного на Вику, то можно гаситься сразу.
Как с ощадного на Вику перевести? В tas2u, предлагает только с ощадного на платівку вывести
.
Жмякните там по Платівке и замените на Виику
Ток это будет дебетный счет Виики, т.е. так кредзадолженность на Виике вы не погасите. Для погашения нужен ТАС24, там в свойствах кредита мона таки выбрать пимпочку "Погасить.."
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:47
mihasik написав:
Можно по Вике, весь долг льготного периода загасить 24 числа? А то, в смс написано,нужно мин.платеж до 20~го закинуть. Это ж не обязательно?
В текущем и следующем месяцах льготный период по Виике можно гасить даже 26 числа. А в обычный месяц (т.е. когда 25-е рабочий день) - всегда гашу 25го, чтобы там Тася в смс не писала. Только гасить надо правильно - т.е. чтобы провелось этим же днем.
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Flamingo
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 01:39
В прошлый раз вику предложили без лимита (есть б5, с нормальным лимитом). Отказался. Может ещё раз попробовать..?
Размер имеет значение.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 01:51
Faceless написав:
ol_zy написав:Подскажите по вике и Б5 есть страховки и/или платы за СМС? Надо что-то отключать при получении/активации? Вот сегодня заказал и хотелось бы быть готовым к получению.
Платы за смс нет ни у какой
Страховки есть у обоих, у обоих надо отключать
Спасибо! Отключать при получении карт или через горячку?
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 01:57
klug написав: ol_zy написав:
Подскажите по вике и Б5 есть страховки и/или платы за СМС? Надо что-то отключать при получении/активации? Вот сегодня заказал и хотелось бы быть готовым к получению.
Якщо замовляли Віку, то при дзвінку, зазвичай питають чи будете підключати страховку - потрібно одразу казати, що ні, бо доведеться перезамовляти.
Та не в отделении через манагера заказ делали - ничего про страховки не упоминалось. Надо будет ей завтра перезвонить.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:27
п2п з вікенда за свої норм виходить? По тарифах ніби без комісії.
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Кочевник
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:30
Подскажите, если юзать депо и дебетки - тас2ю хватит или есть в тас24 что-то такое, чего нет в тас2ю?
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la9
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:50
[quote="4500173:Кочевник"]п2п з вікенда за свої норм виходить? По тарифах ніби без комісії.[/quote]
Да, без комиссии.
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