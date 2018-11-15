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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2035203620372038>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:02

la9
мфо 339500
іпн ваш
номер рахунку ваш
отримувач ваші піб
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:10

  Фантом написав:
  wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:Як це може бути?

Для Вики. Там кредитный счет отдельно от карты существует. Для БП, конечно, можно снять прямо на карту, и погасится кредит.

Только одно НО, Если сделать п2п перевод на Вику, то пока перевод не проведётся по счёту вы лимит не загасите, а это 2-3 дня. А если перевести с ощадного на Вику, то можно гаситься сразу.

Как с ощадного на Вику перевести? В tas2u, предлагает только с ощадного на платівку вывести :oops: .
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:20

  allaliu написав:
  Фантом написав:
  wig написав:Для Вики. Там кредитный счет отдельно от карты существует. Для БП, конечно, можно снять прямо на карту, и погасится кредит.

Только одно НО, Если сделать п2п перевод на Вику, то пока перевод не проведётся по счёту вы лимит не загасите, а это 2-3 дня. А если перевести с ощадного на Вику, то можно гаситься сразу.

Как с ощадного на Вику перевести? В tas2u, предлагает только с ощадного на платівку вывести :oops: .

Жмякните там по Платівке и замените на Виику :)
Ток это будет дебетный счет Виики, т.е. так кредзадолженность на Виике вы не погасите. Для погашения нужен ТАС24, там в свойствах кредита мона таки выбрать пимпочку "Погасить.." :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:47

  mihasik написав:Можно по Вике, весь долг льготного периода загасить 24 числа? А то, в смс написано,нужно мин.платеж до 20~го закинуть. Это ж не обязательно?

В текущем и следующем месяцах льготный период по Виике можно гасить даже 26 числа. А в обычный месяц (т.е. когда 25-е рабочий день) - всегда гашу 25го, чтобы там Тася в смс не писала. Только гасить надо правильно - т.е. чтобы провелось этим же днем.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 01:39

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В прошлый раз вику предложили без лимита (есть б5, с нормальным лимитом). Отказался. Может ещё раз попробовать..?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 01:51

  Faceless написав:
ol_zy написав:Подскажите по вике и Б5 есть страховки и/или платы за СМС? Надо что-то отключать при получении/активации? Вот сегодня заказал и хотелось бы быть готовым к получению.
Платы за смс нет ни у какой
Страховки есть у обоих, у обоих надо отключать

Спасибо! Отключать при получении карт или через горячку?
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 01:57

  klug написав:
  ol_zy написав:Подскажите по вике и Б5 есть страховки и/или платы за СМС? Надо что-то отключать при получении/активации? Вот сегодня заказал и хотелось бы быть готовым к получению.

Якщо замовляли Віку, то при дзвінку, зазвичай питають чи будете підключати страховку - потрібно одразу казати, що ні, бо доведеться перезамовляти.

Та не в отделении через манагера заказ делали - ничего про страховки не упоминалось. Надо будет ей завтра перезвонить.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:27

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

п2п з вікенда за свої норм виходить? По тарифах ніби без комісії.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:30

Подскажите, если юзать депо и дебетки - тас2ю хватит или есть в тас24 что-то такое, чего нет в тас2ю?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:50

[quote="4500173:Кочевник"]п2п з вікенда за свої норм виходить? По тарифах ніби без комісії.[/quote]
Да, без комиссии.
Vint
 
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