Прибываю в Киев поездом. В каком отделении лучше получить карту?
По ул. С. Петлюри 30 расположено же отделение?
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:51
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Прибываю в Киев поездом. В каком отделении лучше получить карту?
По ул. С. Петлюри 30 расположено же отделение?
Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:59
Да, ток вам в подвальчик со стороны Жилянской - там розницу мучают
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:03
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Рассматриваю вариант взять акционную вику. Планирую гасить задолженность СЭПом. Из того что я понял - я не смогу напрямую СЭПом закинуть на кредитный счёт? Сначала нужно будет пополнить дебетный 2620, затем через ТАС24 нажать кнопочку "погасить задолженность". Всё верно?
Второе, КБ у вики с Б5 не пересекается? Т.е. 1300+500 грязными?
Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:08
Напрямую можно именно СЭПом, прям на кредитный 2909ххх(реквизиты видны в ТАС24), а вот по р2р так низзя
Кэшбэки не пересекаются
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:30
clientage
Спасибо.
Такой академический вопрос, а если послать на 2909ххх больше, чем задолженность, матрица не заглючит? В смысле, что произойдёт - платёж вернётся назад, или избыток зачислится на дебетную часть или вообще всё на транзитнике зависнет?
Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:01
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