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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2036203720382039>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:51

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Прибываю в Киев поездом. В каком отделении лучше получить карту?

По ул. С. Петлюри 30 расположено же отделение?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:59

  MASolomko написав:Прибываю в Киев поездом. В каком отделении лучше получить карту?

По ул. С. Петлюри 30 расположено же отделение?

Да, ток вам в подвальчик со стороны Жилянской - там розницу мучают :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:03

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Рассматриваю вариант взять акционную вику. Планирую гасить задолженность СЭПом. Из того что я понял - я не смогу напрямую СЭПом закинуть на кредитный счёт? Сначала нужно будет пополнить дебетный 2620, затем через ТАС24 нажать кнопочку "погасить задолженность". Всё верно?
Второе, КБ у вики с Б5 не пересекается? Т.е. 1300+500 грязными?
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:08

  Amid написав:Рассматриваю вариант взять акционную вику. Планирую гасить задолженность СЭПом. Из того что я понял - я не смогу напрямую СЭПом закинуть на кредитный счёт? Сначала нужно будет пополнить дебетный 2620, затем через ТАС24 нажать кнопочку "погасить задолженность". Всё верно?
Второе, КБ у вики с Б5 не пересекается? Т.е. 1300+500 грязными?

Напрямую можно именно СЭПом, прям на кредитный 2909ххх(реквизиты видны в ТАС24), а вот по р2р так низзя :)
Кэшбэки не пересекаются
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:30

clientage
Спасибо.
Такой академический вопрос, а если послать на 2909ххх больше, чем задолженность, матрица не заглючит? В смысле, что произойдёт - платёж вернётся назад, или избыток зачислится на дебетную часть или вообще всё на транзитнике зависнет?
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:01

  clientage написав:
  Ferlakur написав:Почему именно Плативка ?..

ну а как зайти в банк, конкретно в ТАС2Ю? Мин. нужна дебетка.

Так пополнение Плативки ведь платное. Какая от нее польза для ВХОДА в банк?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:02

  Amid написав:Рассматриваю вариант взять акционную вику.

А в чем смысл акции?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:05

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  la9 написав:А в чем смысл акции?

Отсутствие абонки на первый год. А так 365 грн.
Surz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:06

  Surz написав:
  la9 написав:А в чем смысл акции?

Отсутствие абонки на первый год. А так 365 грн.

До какого числа? На сайте не вижу
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:11

  la9 написав:До какого числа? На сайте не вижу


до 23.11 https://tascombank.ua/content/view/1558/58/lang,russian/
Surz
 
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