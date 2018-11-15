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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2036203720382039

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:37

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

У Таси счета меняют. Не получится такого,что отправишь на один, а по приходу он будет уже другим?)
allaliu
 
Повідомлень: 118
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:38

  Vint написав:
  Кочевник написав:п2п з вікенда за свої норм виходить? По тарифах ніби без комісії.

Да, без комиссии.

Написано :
Плата за переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P) за рахунок власних коштів - Згідно Тарифам за сервісом.
А где эти Тарифы?
Ferlakur
 
Повідомлень: 2771
З нами з: 14.10.08
Подякував: 127 раз.
Подякували: 107 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:28

  MASolomko написав:Прибываю в Киев поездом. В каком отделении лучше получить карту?

По ул. С. Петлюри 30 расположено же отделение?


Отправил Лайкфак в ЛЧ.
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jay2004
 
Повідомлень: 1446
З нами з: 19.02.09
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  #<1 ... 2036203720382039
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