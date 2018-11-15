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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:37
У Таси счета меняют. Не получится такого,что отправишь на один, а по приходу он будет уже другим?)
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allaliu
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:38
Vint написав: Кочевник написав:
п2п з вікенда за свої норм виходить? По тарифах ніби без комісії.
Да, без комиссии.
Написано :
Плата за переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P) за рахунок власних коштів - Згідно Тарифам за сервісом.
А где эти Тарифы?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:28
MASolomko написав:
Прибываю в Киев поездом. В каком отделении лучше получить карту?
По ул. С. Петлюри 30 расположено же отделение?
Отправил Лайкфак в ЛЧ.
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jay2004
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