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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2037203820392040>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:37

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

У Таси счета меняют. Не получится такого,что отправишь на один, а по приходу он будет уже другим?)
allaliu
 
Повідомлень: 118
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:38

  Vint написав:
  Кочевник написав:п2п з вікенда за свої норм виходить? По тарифах ніби без комісії.

Да, без комиссии.

Написано :
Плата за переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P) за рахунок власних коштів - Згідно Тарифам за сервісом.
А где эти Тарифы?
Ferlakur
 
Повідомлень: 2773
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:28

  MASolomko написав:Прибываю в Киев поездом. В каком отделении лучше получить карту?

По ул. С. Петлюри 30 расположено же отделение?


Отправил Лайкфак в ЛЧ.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:55

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А шо за брєд в ТАС24?
Зняв ранком 300 грн з депозитного. Виявилося, що не вистачає.
Знову знімаю 300 грн. А мені система матюкається, що вже є таке розпорядження на 300 грн. Хоча код дає ввести. І після підтвердження знову матюкається. Навіщо?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:12

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ferlakur написав:
  Vint написав:
  Кочевник написав:п2п з вікенда за свої норм виходить? По тарифах ніби без комісії.

Да, без комиссии.

Написано :
Плата за переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P) за рахунок власних коштів - Згідно Тарифам за сервісом.
А где эти Тарифы?
В тас2ю бесплатно, выберете другой сервис п2п переводов -будет по его тарифу
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:36

  Flamingo написав:
  mihasik написав:Можно по Вике, весь долг льготного периода загасить 24 числа? А то, в смс написано,нужно мин.платеж до 20~го закинуть. Это ж не обязательно?

В текущем и следующем месяцах льготный период по Виике можно гасить даже 26 числа. А в обычный месяц (т.е. когда 25-е рабочий день) - всегда гашу 25го, чтобы там Тася в смс не писала. Только гасить надо правильно - т.е. чтобы провелось этим же днем.

Ок) насторожило, именно,то, что мин.платеж нужно раньше гасить, тогда норм.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:58

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Панове,підкиньте ось ці дві таблички по Вікенду порядок/черговість списання по рахунках і по КешБечаться,будь-ласка!
t-step
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:28

  Alex_ki написав:
Ferlakur написав:Написано :
Плата за переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P) за рахунок власних коштів - Згідно Тарифам за сервісом.
А где эти Тарифы?
В тас2ю бесплатно,


А сами Тарифы где-то можно увидеть?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:32

  Ferlakur написав:
  Alex_ki написав:
Ferlakur написав:Написано :
Плата за переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P) за рахунок власних коштів - Згідно Тарифам за сервісом.
А где эти Тарифы?
В тас2ю бесплатно,


А сами Тарифы где-то можно увидеть?



Добрый день, Ferlakur.
Тарифы карты Викенд можно просмотреть по ссылке:
https://tascombank.ua/documents/dod_6_Weekend.pdf
С тарифами всех карт можно ознакомится на официальном сайте Банка в разделе "Частным Клиентам" - "платежные карты" - "тарифы и документы".
https://tascombank.ua/content/view/930/78/lang,russian/
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:37

TASCOMBANK, Weekend Card можно открывать с 18 лет, или с 16 (без кред. лимита)?
Esq
 
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