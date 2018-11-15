ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:37
У Таси счета меняют. Не получится такого,что отправишь на один, а по приходу он будет уже другим?)
allaliu
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:38
Vint написав: Кочевник написав:
п2п з вікенда за свої норм виходить? По тарифах ніби без комісії.
Да, без комиссии.
Написано :
Плата за переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P) за рахунок власних коштів - Згідно Тарифам за сервісом.
А где эти Тарифы?
Ferlakur
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:28
MASolomko написав:
Прибываю в Киев поездом. В каком отделении лучше получить карту?
По ул. С. Петлюри 30 расположено же отделение?
Отправил Лайкфак в ЛЧ.
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jay2004
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:55
А шо за брєд в ТАС24?
Зняв ранком 300 грн з депозитного. Виявилося, що не вистачає. Знову знімаю 300 грн. А мені система матюкається, що вже є таке розпорядження на 300 грн. Хоча код дає ввести. І після підтвердження знову матюкається. Навіщо?
Кочевник
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:12
Ferlakur написав: Vint написав: Кочевник написав:
п2п з вікенда за свої норм виходить? По тарифах ніби без комісії.
Да, без комиссии.
Написано :
Плата за переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P) за рахунок власних коштів - Згідно Тарифам за сервісом.
А где эти Тарифы?
В тас2ю бесплатно, выберете другой сервис п2п переводов -будет по его тарифу
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Alex_ki
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:36
Flamingo написав: mihasik написав:
Можно по Вике, весь долг льготного периода загасить 24 числа? А то, в смс написано,нужно мин.платеж до 20~го закинуть. Это ж не обязательно?
В текущем и следующем месяцах льготный период по Виике можно гасить даже 26 числа. А в обычный месяц (т.е. когда 25-е рабочий день) - всегда гашу 25го, чтобы там Тася в смс не писала. Только гасить надо правильно - т.е. чтобы провелось этим же днем.
Ок) насторожило, именно,то, что мин.платеж нужно раньше гасить, тогда норм.
mihasik
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:58
Панове,підкиньте ось ці дві таблички по Вікенду порядок/черговість списання по рахунках і по КешБечаться,будь-ласка!
t-step
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:28
Alex_ki написав: Ferlakur написав:Написано : Плата за переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P) за рахунок власних коштів - Згідно Тарифам за сервісом. А где эти Тарифы?
В тас2ю бесплатно,
А сами Тарифы где-то можно увидеть?
Ferlakur
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:32
Ferlakur написав: Alex_ki написав: Ferlakur написав:Написано : Плата за переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P) за рахунок власних коштів - Згідно Тарифам за сервісом. А где эти Тарифы?
В тас2ю бесплатно,
А сами Тарифы где-то можно увидеть?
Добрый день, Ferlakur.
Тарифы карты Викенд можно просмотреть по ссылке:
https://tascombank.ua/documents/dod_6_Weekend.pdf
С тарифами всех карт можно ознакомится на официальном сайте Банка в разделе "Частным Клиентам" - "платежные карты" - "тарифы и документы".
https://tascombank.ua/content/view/930/78/lang,russian/
TASCOMBANK
Представник банку
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:37
TASCOMBANK, Weekend Card можно открывать с 18 лет, или с 16 (без кред. лимита)?
Esq
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