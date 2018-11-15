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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2037203820392040

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:38

  TASCOMBANK написав:Добрый день, Ferlakur.
Тарифы карты Викенд можно просмотреть по ссылке:
https://tascombank.ua/documents/dod_6_Weekend.pdf
С тарифами всех карт можно ознакомится на официальном сайте Банка в разделе "Частным Клиентам" - "платежные карты" - "тарифы и документы".
https://tascombank.ua/content/view/930/78/lang,russian/


В Тарифах карты Викенд Написано :
Плата за переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P) за рахунок власних коштів - Згідно Тарифам за сервісом.
А где эти "Тарифы за сервисом", в частности на переводы р2р в ТАС2U?
Ferlakur
 
Повідомлень: 2773
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Подякував: 128 раз.
Подякували: 107 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:40

  Esq написав:TASCOMBANK, Weekend Card можно открывать с 18 лет, или с 16 (без кред. лимита)?

А ТАС разве уже открывает карты на айди-карту?
Vint
 
Повідомлень: 906
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:54

  Vint написав:
  Esq написав:TASCOMBANK, Weekend Card можно открывать с 18 лет, или с 16 (без кред. лимита)?

А ТАС разве уже открывает карты на айди-карту?



Weekend Card можно оформить клиентам не достигшим совершеннолетия ( с 14 лет), только в отделении Банка.
Есть возможность открыть карту Клиентам с ID-картой.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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З нами з: 17.07.15
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:02

Хочу висловити подяку шановному TASCOMBANK!
Представник сам проявив ініціативу у вирішенні озвученої мною проблеми, проконтролював її вирішення.
Приємно.
ДЯКУЮ!
V2
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Повідомлень: 5488
З нами з: 03.07.09
Подякував: 210 раз.
Подякували: 827 раз.
 
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  #<1 ... 2037203820392040
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