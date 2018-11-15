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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:38
В Тарифах карты Викенд Написано :
Плата за переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P) за рахунок власних коштів - Згідно Тарифам за сервісом.
А где эти "Тарифы за сервисом", в частности на переводы р2р в ТАС2U?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:40
Esq написав:TASCOMBANK
, Weekend Card можно открывать с 18 лет, или с 16 (без кред. лимита)?
А ТАС разве уже открывает карты на айди-карту?
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Vint
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:54
Vint написав: Esq написав:TASCOMBANK
, Weekend Card можно открывать с 18 лет, или с 16 (без кред. лимита)?
А ТАС разве уже открывает карты на айди-карту?
Weekend Card можно оформить клиентам не достигшим совершеннолетия ( с 14 лет), только в отделении Банка.
Есть возможность открыть карту Клиентам с ID-картой.
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TASCOMBANK
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:02
Хочу висловити подяку шановному TASCOMBANK!
Представник сам проявив ініціативу у вирішенні озвученої мною проблеми, проконтролював її вирішення.
Приємно.
ДЯКУЮ!
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V2
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