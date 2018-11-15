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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20382039204020412042>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:38

  TASCOMBANK написав:Добрый день, Ferlakur.
Тарифы карты Викенд можно просмотреть по ссылке:
https://tascombank.ua/documents/dod_6_Weekend.pdf
С тарифами всех карт можно ознакомится на официальном сайте Банка в разделе "Частным Клиентам" - "платежные карты" - "тарифы и документы".
https://tascombank.ua/content/view/930/78/lang,russian/


В Тарифах карты Викенд Написано :
Плата за переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P) за рахунок власних коштів - Згідно Тарифам за сервісом.
А где эти "Тарифы за сервисом", в частности на переводы р2р в ТАС2U?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:40

  Esq написав:TASCOMBANK, Weekend Card можно открывать с 18 лет, или с 16 (без кред. лимита)?

А ТАС разве уже открывает карты на айди-карту?
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:54

  Vint написав:
  Esq написав:TASCOMBANK, Weekend Card можно открывать с 18 лет, или с 16 (без кред. лимита)?

А ТАС разве уже открывает карты на айди-карту?



Weekend Card можно оформить клиентам не достигшим совершеннолетия ( с 14 лет), только в отделении Банка.
Есть возможность открыть карту Клиентам с ID-картой.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:02

Хочу висловити подяку шановному TASCOMBANK!
Представник сам проявив ініціативу у вирішенні озвученої мною проблеми, проконтролював її вирішення.
Приємно.
ДЯКУЮ!
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:54

  t-step написав:Панове,підкиньте ось ці дві таблички по Вікенду порядок/черговість списання по рахунках і по КешБечаться,будь-ласка!

По кешбеку:
  sauvignon написав:Зображення


По списанию:
  sauvignon написав:Зображення

Именно в таком порядке будет осуществляться списание средств с мультивалютного счёта по карте.
При оплате в интернете с валютой транзакции "гривна" применяется схема для Украины, в других случаях - аналогично транзакциям за рубежом для соответствующей валюты.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

sauvignon написав:
  t-step написав:Панове,підкиньте ось ці дві таблички по Вікенду порядок/черговість списання по рахунках і по КешБечаться,будь-ласка!

По кешбеку:
  sauvignon написав:Зображення


По списанию:
  sauvignon написав:Зображення

Именно в таком порядке будет осуществляться списание средств с мультивалютного счёта по карте.
При оплате в интернете с валютой транзакции "гривна" применяется схема для Украины, в других случаях - аналогично транзакциям за рубежом для соответствующей валюты.
Щиро вдячний;)
t-step
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:11

В TAS2U как сделать P2P платеж на свою карту Плативка с карты другого банк?
У меня дает только с Плативки но не на нее,
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:18

  novichok написав:В TAS2U как сделать P2P платеж на свою карту Плативка с карты другого банк?
У меня дает только с Плативки но не на нее,


Вам для открытия депо? или для чего Плативку пополнять (оно то с коммисией пополняется)?
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:24

  jay2004 написав:
  novichok написав:В TAS2U как сделать P2P платеж на свою карту Плативка с карты другого банк?
У меня дает только с Плативки но не на нее,


Вам для открытия депо? или для чего Плативку пополнять (оно то с коммисией пополняется)?

для депо.а почему с комиссией? в тарифах написано без нее.
https://tascombank.ua/documents/Dod1_Pl ... 081118.pdf
пунк 4.4 и ниже
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:31

novichok

В ТАС2U - 1) спочатку "Додаєте карту" іншого банку. Вона зявляється в списку карт.
2) В меню "Депозити" - вибираємо "Додати депозит", вибираємо умови депозиту і беремо потрібну карту, натиснувши на вибір карти (за замовчуванням - Платівка).

Все - депозит відкритий. На Платівку - падають проценти і тіло депо, по закінченню(як в Привата - КДВ)...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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