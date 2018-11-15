В Тарифах карты Викенд Написано : Плата за переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P) за рахунок власних коштів - Згідно Тарифам за сервісом. А где эти "Тарифы за сервисом", в частности на переводы р2р в ТАС2U?
t-step написав:Панове,підкиньте ось ці дві таблички по Вікенду порядок/черговість списання по рахунках і по КешБечаться,будь-ласка!
По кешбеку:
sauvignon написав:
По списанию:
sauvignon написав:
Именно в таком порядке будет осуществляться списание средств с мультивалютного счёта по карте. При оплате в интернете с валютой транзакции "гривна" применяется схема для Украины, в других случаях - аналогично транзакциям за рубежом для соответствующей валюты.
t-step написав:Панове,підкиньте ось ці дві таблички по Вікенду порядок/черговість списання по рахунках і по КешБечаться,будь-ласка!
По кешбеку:
sauvignon написав:
По списанию:
sauvignon написав:
Именно в таком порядке будет осуществляться списание средств с мультивалютного счёта по карте. При оплате в интернете с валютой транзакции "гривна" применяется схема для Украины, в других случаях - аналогично транзакциям за рубежом для соответствующей валюты.
В ТАС2U - 1) спочатку "Додаєте карту" іншого банку. Вона зявляється в списку карт. 2) В меню "Депозити" - вибираємо "Додати депозит", вибираємо умови депозиту і беремо потрібну карту, натиснувши на вибір карти (за замовчуванням - Платівка).
Все - депозит відкритий. На Платівку - падають проценти і тіло депо, по закінченню(як в Привата - КДВ)...
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